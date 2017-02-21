С владельцев АЗС в Южно-Казахстанской области сняты серьезные обвинения

В ЮКО защитили интересы бизнесменов, которых обвинили в лжепредпринимательстве, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Жанат Каримова. Владельцам местных АЗС едва не пришлось повторно заплатить налоги за льготные ГСМ, которые они получали в 2012-2013 годах у компании Alma-Oil.

В конце апреля прошлого года в неуплате налогов обвинили 46 предпринимателей. Им вменялось выплата в госказну в общей сложности более 2 млрд тенге. Недовольные бизнесмены обратились в Палату предпринимателей, те в свою очередь через НПП вышли на Генеральную прокуратуру. На сегодняшний день в отношении 32 предпринимателей разбирательство прекратили из-за отсутствия состава дела.

Турсын Алсатов почти целый год доказывал,что он добросовестный предприниматель. В прошлом году его обвинили в нарушении налогового законодательства. Владельцу АЗС едва не пришлось повторно выплатить налоги.

Турсын Алсатов: «Нам было извещение через налоговый комитет, чтобы арестовать счет наш, потом пришли в ассоциацию…сказал: помогите, наш счет был временно арестован…»

Напомним, скандал разгорелся в апреле прошлого года. Владельцы местных АЗС в конце апреля узнали, что обязаны выплатить налоги. Причем, по их словам, повторно. Об этом они заявили представителям Палаты предпринимателей на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей.

Как рассказали специалисты, директор алматинской компании Alma-Oil, который в 2012-2013 годах поставлял льготные ГСМ южанам, был обвинен в лжепредпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. Ему назначили штраф в размере более 9 миллионов тенге.

Согласно решению суда, налоги обязали выплатить и контрагентов, то есть 46 шымкентских предпринимателей. Сумма в размере два миллиарда тенге.

Недовольные бизнесмены обратились в Палату предпринимателей, те в свою очередь через НПП вышли на Генеральную прокуратуру. В результате, по делу обнаружили нарушения прав и интересов третьих лиц, а именно добросовестных предпринимателей. На сегодняшний день в отношении 32 предпринимателей разбирательство прекратили из-за отсутствия состава дела.

Газизбек Натбаев, заместитель директора Палаты предпринимателей ЮКО: «На той неделе пришло постановление Алматинского суда о прекращении в отношении нескольких, в том числе 32 предпринимателей из ЮКО, уголовного дела в связи с тем, что нет состава преступления,они добросовестно выплачивали налоги.

В отношении оставшихся 14 предпринимателей материалы направлены в прокуратуру, там дано указание провести доследственные мероприятия. Эксперты Палаты предприниматели заявили, что держат этот вопрос под контролем.