В Шымкенте стартовал конкурс инновационных идей среди студентов

Стартовал конкурс инновационных идей среди студентов. Об этом заявил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов во время встречи со студентами ЮКГУ им. М. Ауэзова.

Как отметил глава областного центра, конкурс поможет развитию потенциала талантливых и одаренных молодых людей, побудит городских студентов к занятиям научной работой, а также создаст условия для реализации их идей и проектов.

Студенты могут подавать заявки на реализацию инновационных идей по пяти направлениям. Члены комиссии по каждому направлению выберут по три лучших проекта и опубликуют их в социальных сетях. Победителя определят по количеству голосов, им предоставят возможность руководить ходом реализации предложенных проектов.

Конкурс будет проходить с 1 марта по 1 апреля 2017 года по следующим направлениям:

1. Лучший проект по разъяснению среди жителей города Послания Президента РК народу Казахстана;

2. Лучший проект по организации работы общественного транспорта;

3. Лучший видеоролик о Шымкенте;

4. Лучший проект по организации эффективного использования парков, прибрежных зон и оврагов для жителей города;

5. Лучший проект по организации массового спорта.