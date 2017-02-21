В Шымкенте затопленным оказался частный сектор в новых микрорайонах

Обильные осадки и снег принесли множество хлопот жителям Шымкента. Особенно жильцам частного сектора в новостройках. Водой и льдом оказались охвачены сразу несколько микрорайонов областного центра.

Так, например, в микрорайоне «Акжар» вода стала тяжким испытанием сразу для нескольких семей. Бороться своими силами с водной стихией жители не смогли. Потребовалась помощь водовозов.

Обледенелые улицы и двор — это последствия затопа из небольшой реки, которая проходит по окраине микрорайона «Акжар». Местным жителям пришлось на протяжении нескольких часов бороться с прибывающей водой, чтобы она не попала в жилые дома.

«У меня вода подошла к порогу дома. Мне пришлось ведрами черпать воду, чтобы она не зашла в дом», — говорит жительница микрорайона «Акжар».

А с раннего утра на откачку воды прибыли сотрудники коммунального предприятия. Как рассказали представители Абайского акимата, подобная ситуация с паводками наблюдается не только в микрорайоне «Акжар», но и в других микрорайонах Шымкента.

«Вода пришла к двум часам в ночь с четверга на пятницу. Как раз в это время начался сильный дождь. Мы своими силами пытались ее откачать до пяти часов вечера. После чего позвонили спасателям…», — говорит житель микрорайона «Самал-3».

Не лучшим образом выглядела ситуация и в микрорайоне «Самал-3». Уставшие и измотанные борьбой с прибывающей водой, жители микрорайона «Самал-3» начали строительство дамб из песка и гравия. Однако дождевая вода, которая заливала улицу Барак хана, казалось, стала прибывать с удвоенной скоростью. Подтопленными оказались сразу несколько жилых домов.

«Я не смог выбраться из дома, — рассказывает пятилетний малыш. — Везде вода! Мне страшно!»

Опасаясь, что подмокшие сараи и хозпостройки будут разрушены водой, местные жители начали выгонять свой скот из загонов. И их опасения оказались не напрасны.

Перед непогодой в микрорайоне «Самал-3» не смогло устоять даже железобетонное ограждение. Местные жители уже волнуются и переживают, что в подобные руины могут превратиться и их жилые постройки.

Ближе к вечеру на место подтопления все же приехала бригада спасателей и сразу же принялась за откачку дождевых вод.