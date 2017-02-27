Варварская вырубка редких деревьев в Дендропарке

В данный момент в шымкентском Дендропарке производится вырубка деревьев и, судя по характеру площадки, это подготовка к очередному строительству.

Превращать единственный кусочек леса в городе в степь я считаю неприемлемым. Каждое редкое дерево в этом парке должно подвергаться полной отчетности и охраняться если не как памятники, то минимум, как ботаническая ценность.

А вот так просто взять и вырубить сотню-другую квадратных метров под неизвестно что, даже не спросив общественного мнения — это оскорбление в адрес горожан.

Не знаю насколько ценные породы деревьев там были, но по моей памяти там были хвойные, а так же лиственные деревья с небольшими несъедобными плодами, по крайней мере в других местах я такие не видел, что может свидетельствовать о их редкости.

Уважаемые Власти, вы уже который год не можете достроить огромную зону для животных в зоопарке, так будьте же последовательны, нам не нужны недостроенные объекты и здания там, где должен быть лес.

Прошу журналистов со всей тщательностью разобраться в данном факте вырубки деревьев в Дендропарке. А жителям советую фотографировать, выкладывать, делиться, и высказывать свое мнение, дабы быть услышанными.

Спасибо!