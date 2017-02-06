Жители Южного Казахстана лично могут обратиться к начальнику ДВД ЮКО

Еженедельно руководством ДВД Южно-Казахстанской области на постоянной основе проводится личный прием граждан по вопросам деятельности полиции и рассмотрения обращений граждан.

С начала года начальник ДВД Южно-Казахстанской области полковник полиции Жанат Сулейменов провел 4 личных приема граждан и принял более 40 человек. Основная часть обращений, как правило касается непосредственно деятельности правоохранительных органов. Спектр вопросов разнообразен: от семейно-бытовых споров и расследования уголовных дел, в том числе краж чужого имущества, мошенничества до безопасности дорожного движения и вопросов деятельности сотрудников органов внутренних дел.

3 февраля 2017 года состоялся прием граждан к начальнику ДВД ЮКО Жанату Сулейменову, на который записалось 17 человек. Для полного и объективного рассмотрения обращений граждан на встрече присутствовали руководители подразделений. Каждое обращение руководством департамента берется под жесткий контроль и принимаются необходимые меры по их решению.

70-летний житель Сайрамского района Даубаев Журатбек пришел на прием с просьбой взять на контроль расследование по факту кражи у него двух лошадей, совершенное неизвестными лицами в с. Карасу в сентябре прошлого года. Начальник департамента ознакомился с материалами уголовного дела и дал конкретные указания по нему. Ход расследования взят на контроль.

«Полиция — это главная защита населения, поэтому я пришел на прием и обратился за помощью. Попросил полицейских разыскать преступников и привлечь их к ответственности», — отметил Даубаев Журатбек. Ветеран труда поблагодарил руководство департамента за прием и пожелал полицейским успехов на службе.

Личный прием граждан начальником ДВД ЮКО полковником полиции Жанатом Сулейменовым проводится еженедельно в пятницу. Любой гражданин может записаться на прием граждан по телефону: 97-66-39, 97-65-90.

Кроме того, руководством департамента лично рассматриваются все обращения, поступающие на сайт департамента в раздел «Блог начальника». С начала года на сайт ДВД ЮКО поступило более 10 электронных писем, на которые даны соответствующие ответы, разъяснения и консультации, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.