7 апреля объявлен Днем мужества в Казахстане

В Казахстане 7 апреля в Национальной гвардии республики объявлен Днем мужества. Сделано это в честь памяти 17 военнослужащих внутренних войск, погибших 7 апреля 1995 года при исполнении воинского долга по охране внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке.

О мужестве говорить надо всегда, потому что ему всегда есть и время, и место – и в военные, и в мирные дни. Об объявлении 7 апреля Днем мужества было заявлено 3 апреля.

«В этот день, во всех регионах страны, где дислоцированы части Нацгвардии, личный состав, ветераны, сослуживцы погибших, друзья и товарищи соберутся у обелисков, памятников, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто до конца выполнил воинский долг за безопасность и независимость нашей родины», – рассказал специальный представитель Службы центральных коммуникаций Мурат Жуманбай. По его словам, в Астане у монумента защитникам Отечества состоится торжественное мероприятие с участием руководства МВД и Главного командования Нацгвардии, депутатов Парламента, общественных деятелей.

На 7 апреля Министерство обороны РК запланировало проведение в Астане торжественных проводов призывников в Вооруженные силы РК «Қазақстан Республикасына қызмет етемін» («Служу Республике Казахстан»).

Мужество – понятие масштабное, по сути – общечеловеческое. Наш Шымкент имеет самое непосредственное отношение к объявленному Дню мужества. В нашем городе дислоцируется воинская часть №6506 Национальной гвардии Республики Казахстан. И эти 17 военных были бойцами именно этой части. Они вошли в состав казахстанской седьмой сводной роты.

Сегодня стоит напомнить о подвиге наших бойцов. Предыстория такова. В 1992 году в Таджикистане полыхала гражданская война. Главы государств недавно образованного СНГ приняли решение об оказании помощи Таджикистану в укреплении государственной границы с Афганистаном. Чем был опасен на тот момент Афганистан? Тем, что на его территории в 90-х годах проходили спецподготовку таджикские боевики. После такого рода «обучения» они имели возможность беспрепятственно возвращаться в свою страну, в свои горные селения, кишлаки с запасами оружия, боеприпасов. И с оружием в руках добиваться своих далеко не мирных целей, разжигать гражданскую войну.

Возникла реальная угроза, что конфликт из Таджикистана может перекинуться на соседние страны, то есть на нас с вами. Решение было таким – создать специальные миротворческие силы для защиты таджикско-афганской границы. В состав этих миротворцев вошли пограничники России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

… Наступила весна 1995 года. Поступила информация, что в приграничном ущелье с афганской стороны засели крупные отряды незаконных вооруженных формирований таджикской оппозиции. Командование группы погранвойск Таджикистана приняло решение выставить в этом районе специальный пограничный пост. Таджикско-афганская граница там проходит вдоль реки Пяндж. Ущелье достаточно узкое, поэтому до Афганистана всего несколько десятков метров. Утром 7 апреля 1995 года по ущелью к посту двинулась длинная колонна машин с людьми и бронетехникой. Она шла без прикрытия.

Ближе к полудню колонна остановилась. Офицерам нужно было подняться в горы, чтобы осмотреть местность. Солдаты вышли из машин на перекур. Оставшиеся в живых очевидцы вспоминают, как мимо колонны проехал гражданский «Уазик» с медиками и свернул за поворот ущелья. И тут внезапно прогремел взрыв – стреляли из гранатомета. Скорее всего, боевики, севшие в засаду на афганской территории, решили, что в «Уазике» едут пограничники. Буквально через минуту шквальный огонь обрушился уже на колонну. Офицеры, которые поднялись на гору, были отрезаны от военнослужащих прицельным снайперским огнем.

Поначалу бойцы растерялись из-за такой внезапности. Снайперы с афганской территории стреляли по ногам наших военнослужащих, а затем добивали раненых. В первые минуты атаки были убиты и ранены командиры взводов. Оставшимся в живых, несмотря на ранения, удалось развернуть ответный бой. Среди них был лейтенант Казбата Игорь Дьяченко. Будучи сам раненым он стал оказывать помощь другим. Был тяжело ранен замкомбата, и тогда командование ротой принял на себя сержант Марат Ахметов. На помощь ему пришел командир Казбата Юрий Лобачев. Он как раз и был в числе старших офицеров, которые на возвышении попали под прицельный огонь снайперов, и стал единственным из всех, кто все-таки смог спуститься к колонне.

Вскоре былая растерянность сменилась решительными действиями. Теперь несладко пришлось боевикам. Через несколько часов боя из Калаи-Хумба подошло подкрепление с земли и с воздуха. Группы российской спецразведки высаживались прямо на горные хребты и спускались в ущелье, чтобы принять огонь на себя. Спустя 5 часов беспрерывного боя стрельба прекратилась. В том бою погибло свыше 100 человек и около 150 было ранено.

В числе погибших в том бою военнослужащих казахстанского миротворческого батальона 17 наших ребят. Запомните их имена: Еркин Байгабылов, Бауыржан Далабаев, Имомаддин Жуматов, Дастан Нурметов, Тахир Раимжанов, Еркебулан Макажанов, Радик Каймулдиев, Ержан Абдиев, Жаксылык Жансугиров, Ербол Бекебаев, Канат Едырышов, Ержан Байбагысов, Ербол Исабаев, Михаил Мартыненко, Анатолий Мешков, Алихан Огизбаев, Калмахан Бакбаев. Все они были посмертно награждены российской медалью «За отличие в службе» I степени. Указом президента Казахстана пятеро из погибших военнослужащих награждены орденами «Айбын» II степени, 12 – медалями.

В честь них, в память об их ратном подвиге теперь в Казахстане 7 апреля будет отмечаться День мужества.