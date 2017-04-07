Чем «грозит» обязательное медицинское страхование

На прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций, заместитель руководителя областного управления здравоохранения Роза Жаукимова рассказала о проводимой информационно-разъяснительной работе по вопросам внедрения обязательного медицинского страхования.
Она напомнила, что во всех регионах Казахстана стартовала широкомасштабная акция по разъяснению основных принципов системы обязательного социального медицинского страхования (далее – ОСМС) среди медицинских работников республики.
Встречи с медработниками станут первым этапом широкомасштабной информационно-разъяснительной работы, которую МЗСР РК проведет в этом году. В дальнейшем о принципах системы ОСМС, этапах внедрения медстрахования и его плюсах подробно расскажут работодателям и широким слоям населения.
«Государство будет осуществлять взносы за экономически неактивное население. Работодатели – за наемных работников. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, будут оплачивать сами за себя. Государство сохраняет за собой право обеспечивать граждан гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП): оказание медпомощи при социально значимых заболеваниях, неотложных состояниях, скорая медпомощь, санитарная авиация и вакцинация», — сказала Р. Жаукимова.
Кроме того, она напомнила, что в целях обеспечения всеобщего права на охрану здоровья до 2020 года незастрахованным гражданам в рамках ГОБМП будет предоставляться амбулаторно-поликлиническая помощь с амбулаторным лекарственным обеспечением.
Также, в рамках ОСМС будет предоставляться: амбулаторно-поликлиническая помощь с амбулаторным лекарственным обеспечением застрахованным гражданам, стационарная медпомощь, высокотехнологические медицинские услуги, стационарозамещающие технологии, долгосрочный сестринский уход.
По прогнозам экспертов, в результате введения ОСМС значительно повысится уровень оказания медицинской помощи в стране, также появится возможность увеличить заработную плату врачам. Больницы смогут приобретать высококлассное оборудование и дорогие медикаменты. ОСМС позволит человеку пройти обследование и, в случае необходимости, получить лечение, не выделяя на эти цели наличные средства из своего бюджета.
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6 Комментариев Включено "Чем «грозит» обязательное медицинское страхование"
ну и сравнил — даже В.О.В не было. Не плачь, занимайся физкультурой, хорошо питайся , позитивно думай, пытайся зарабатывать хорошо и.т.д Всем бобра
Сталин а ты тоже видимо из расфуфыренных… не дай Аллах стать инвалидом, посмотрел бы как ты запел тогда…..
Какои будет следующий шаг? Платная полиция? Пожарная?
Хлй ти ноищ ( Азамат Мусагалиев)
Государство постепенно самоустраняется от государственных обязанностей. Предоставить работу всем своим гражданам оно не может. Лечить за счёт государства оно не может. Бесплатного образования дать оно не может. Бесплатного жилья, как это было в СССР, оно тоже дать не может. Нормальных пенсий, на которые гражданин государства мог бы дожить, оно дать не может. И ещё много чего не может. Законный вопрос: а что оно вообще может и для чего оно тогда?