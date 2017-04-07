Чем «грозит» обязательное медицинское страхование

На прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций, заместитель руководителя областного управления здравоохранения Роза Жаукимова рассказала о проводимой информационно-разъяснительной работе по вопросам внедрения обязательного медицинского страхования.

Она напомнила, что во всех регионах Казахстана стартовала широкомасштабная акция по разъяснению основных принципов системы обязательного социального медицинского страхования (далее – ОСМС) среди медицинских работников республики.

Встречи с медработниками станут первым этапом широкомасштабной информационно-разъяснительной работы, которую МЗСР РК проведет в этом году. В дальнейшем о принципах системы ОСМС, этапах внедрения медстрахования и его плюсах подробно расскажут работодателям и широким слоям населения.

«Государство будет осуществлять взносы за экономически неактивное население. Работодатели – за наемных работников. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, будут оплачивать сами за себя. Государство сохраняет за собой право обеспечивать граждан гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП): оказание медпомощи при социально значимых заболеваниях, неотложных состояниях, скорая медпомощь, санитарная авиация и вакцинация», — сказала Р. Жаукимова.

Кроме того, она напомнила, что в целях обеспечения всеобщего права на охрану здоровья до 2020 года незастрахованным гражданам в рамках ГОБМП будет предоставляться амбулаторно-поликлиническая помощь с амбулаторным лекарственным обеспечением.

Также, в рамках ОСМС будет предоставляться: амбулаторно-поликлиническая помощь с амбулаторным лекарственным обеспечением застрахованным гражданам, стационарная медпомощь, высокотехнологические медицинские услуги, стационарозамещающие технологии, долгосрочный сестринский уход.

По прогнозам экспертов, в результате введения ОСМС значительно повысится уровень оказания медицинской помощи в стране, также появится возможность увеличить заработную плату врачам. Больницы смогут приобретать высококлассное оборудование и дорогие медикаменты. ОСМС позволит человеку пройти обследование и, в случае необходимости, получить лечение, не выделяя на эти цели наличные средства из своего бюджета.