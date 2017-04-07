Чем «грозит» обязательное медицинское страхование

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На прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций, заместитель руководителя областного управления здравоохранения Роза Жаукимова рассказала о проводимой информационно-разъяснительной работе по вопросам внедрения обязательного медицинского страхования.

Она напомнила, что во всех регионах Казахстана стартовала широкомасштабная акция по разъяснению основных принципов системы обязательного социального медицинского страхования (далее – ОСМС) среди медицинских работников республики.

Встречи с медработниками станут первым этапом широкомасштабной информационно-разъяснительной работы, которую МЗСР РК проведет в этом году. В дальнейшем о принципах системы ОСМС, этапах внедрения медстрахования и его плюсах подробно расскажут работодателям и широким слоям населения.

«Государство будет осуществлять взносы за экономически неактивное население. Работодатели – за наемных работников. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, будут оплачивать сами за себя. Государство сохраняет за собой право обеспечивать граждан гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП): оказание медпомощи при социально значимых заболеваниях, неотложных состояниях, скорая медпомощь, санитарная авиация и вакцинация», — сказала Р. Жаукимова.

Кроме того, она напомнила, что в целях обеспечения всеобщего права на охрану здоровья до 2020 года незастрахованным гражданам в рамках ГОБМП будет предоставляться амбулаторно-поликлиническая помощь с амбулаторным лекарственным обеспечением.

Также, в рамках ОСМС будет предоставляться: амбулаторно-поликлиническая помощь с амбулаторным лекарственным обеспечением застрахованным гражданам, стационарная медпомощь, высокотехнологические медицинские услуги, стационарозамещающие технологии, долгосрочный сестринский уход.

По прогнозам экспертов, в результате введения ОСМС значительно повысится уровень оказания медицинской помощи в стране, также появится возможность увеличить заработную плату врачам. Больницы смогут приобретать высококлассное оборудование и дорогие медикаменты. ОСМС позволит человеку пройти обследование и, в случае необходимости, получить лечение, не выделяя на эти цели наличные средства из своего бюджета.

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6 Комментариев Включено "Чем «грозит» обязательное медицинское страхование"

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наблюдающий
Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал что коррупция в медицине повысилась до угрожающих размеров и процветает… ЮКО в списке коррумпированности занимает не последнее место…. Пора возвращать клятву Гиппократу и клятву целуя флаг Страны медикам…. Как не стыдно калечить свой собственный Народ воруя лекарства??? Когда наведут порядок в сфере госзакупок в медицине? Врачи, а особенно руководители в поликлиниках города ходят расфуфыренные в золоте… будто не лечат, а пришли на тусовку кто богаче? И тут же плачут что з/п маленькие…. штат руководителей, всяких заведующих чрезмерно раздут…. они безсовестно тащат в кабинеты без очереди свою многочисленную родню и знакомых…. и только им положен дневной… Показать весь текст »
Голос ЗА60Голос ПРОТИВ Ответить
9 часов 59 минут назад
Сталина на вас нет

ну и сравнил — даже В.О.В не было. Не плачь, занимайся физкультурой, хорошо питайся , позитивно думай, пытайся зарабатывать хорошо и.т.д Всем бобра

Голос ЗА0-3Голос ПРОТИВ Ответить
7 часов 55 минут назад
сам ты такой

Сталин а ты тоже видимо из расфуфыренных… не дай Аллах стать инвалидом, посмотрел бы как ты запел тогда…..

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
6 часов 43 минут назад
Павел

Какои будет следующий шаг? Платная полиция? Пожарная?

Голос ЗА30Голос ПРОТИВ Ответить
9 часов 22 минут назад
Сталина на вас нет

Хлй ти ноищ ( Азамат Мусагалиев)

Голос ЗА0-3Голос ПРОТИВ Ответить
7 часов 53 минут назад
Николай

Государство постепенно самоустраняется от государственных обязанностей. Предоставить работу всем своим гражданам оно не может. Лечить за счёт государства оно не может. Бесплатного образования дать оно не может. Бесплатного жилья, как это было в СССР, оно тоже дать не может. Нормальных пенсий, на которые гражданин государства мог бы дожить, оно дать не может. И ещё много чего не может. Законный вопрос: а что оно вообще может и для чего оно тогда?

Голос ЗА80Голос ПРОТИВ Ответить
7 часов 43 минут назад
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