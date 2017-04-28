Поликлиника №9 в Шымкенте оказывает услуги дневного стационара

Государственное Казенное Коммунальное Предприятие «Городская Шымкентская поликлиника №9» оказывает стацинарозамещающие услуги в Шымкенте.

Телефон доверия: 8(7252) 45-30-01

Приёмная главного врача: 8(7252) 45-38-86

Регистратура: 8(7252) 45-35-79

ГККП «Шымкентская городская поликлиника №9» оказывает стационарзамещающую специализированную медицинскую помощь в рамках ГОБМП на 2017 год по бюджетной программе 239 052 «Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения», по программе 102 «Оказание специализированной медицинской помощи».

С Департаментом комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК по ЮКО заключен договор на оказание стационарзамещающих услуг.

Заболевания, подлежащие лечению в условиях дневного стационара: бронхиальная астма, ХОБЛ, пневмонии, цереброваскулярные болезни, нефриты, последствия травм и нейроинфекций, ревматические болезни, остеохондрозы и артрозы, язвенная болезнь желудка и ДПК, последствия ДЦП, ХСН, цирроз печени.

При госпитализации в дневной стационар, необходимо иметь направление от участкового врача и выписку из амбулаторной карты с обследованиями.

ВОП Айдарова Б.Т.

ВОП Куатбекова Н.Р.