Президент в Шымкенте поднял вопросы латиницы, трехъязычия и пошутил о советском лозунге

Президент в Шымкенте поднял вопросы латиницы и трехъязычия. Во время разговора с представителями интеллигенции Шымкента Нурсултан Назарбаев вспомнил лозунги, актуальные еще в советское время.

«Переход на латиницу — это не какой-нибудь каприз – это требование времени. Когда я в своей статье говорю о конкурентоспособном государстве, я говорю о конкурентоспособном каждом гражданине. Особенно наши дети — они стали детьми планеты, они везде, для них границ нет. А чтобы в любой другой стране адаптироваться, надо знать международный язык. А международным языком становится английский. Почему английский? Потому что именно на этом языке идет научно-технический прогресс. И в медицине, и в технологиях, и в технике, во всем. Миллиард неангличан на Земле знают английский язык. Китайцы – деловой круг весь знает английский, Индия вся на английском языке, Япония – на английском языке. Была попытка некоторых стран, например, Малайзия, когда получили независимость, попытались говорить только на малазийском языке, но потом через год вернулись. Потому что поняли, что теряют. Это требование времени!» — пояснил свое видение необходимости изучения английского Нурсултан Назарбаев.

Не обошел президент и больной для многих казахстанцев вопрос перехода на латиницу. Нурсултан Назарбаев постарался развеять опасения творческих людей.

«Казахский язык в смысле грамматики не такой простой. Английский легче, чем казахский — такие развернутые повороты есть. А латиница все это выправляет. Лишние буквы убираются. И для изучения казахского языка создаются лучшие условия. Есть такие опасения, я слышу опасения творческих работников, людей, писателей, которые говорят: «Мы на кириллице писали, теперь наши книги останутся в стороне, никто их не будет знать». Но они не учитывают современность, подход к этому вопросу, создание современного портала, который автоматом переводит. Проблем ведь нет в этом. А изучить… ну латиница ведь у нас была перед войной…» — напомнил президент.

А русский язык останется с нами навсегда, особо отметил Елбасы.

«Мы не отойдем от кириллицы и не забудем русский язык и культуру. Это невозможно для казахов. Расширение наших взглядов на мир — через русский язык. Через русский язык мы узнали мировую культуру, мировой прогресс, мировую технику. Поэтому он всегда останется с нами. Допустим, армянская графика ведь так и осталась. Они пишут на своем. Грузины пишут на своем алфавите. Однако же они не оторвались, не забыли. Поэтому, чем больше человек языков знает, тем он более интеллектуален. Россия наш большой сосед, богом данный сосед, и мы всегда будем рядом, мы всегда будем сотрудничать, будем партнерствовать. Поэтому все опасения наказуемы!» — сказал глава государства.

Не отставать от мировых тенденций призвал глава государства. А вот с буквами будущего алфавита все решится.

«33 буквы будет в алфавите или 35 — мы еще посмотрим. Это алфавит компьютера, правильно? Наши дети уже знают латиницу, и если мы сегодня будем его внедрять, они будут абсолютно знать этот алфавит. Какие проблемы? В университетах везде есть английский язык. В 9, 10, 11 классах все школы должны учиться на английском языке. Ну нет другого выхода! Смотрите, мы готовим врачей. Каждый год медицинская наука меняется на 15%. Каждый день сообщают об открытиях. Наши врачи не знают английского языка. Они не могут читать напрямую публикации о новейших достижениях, чтобы лечить людей, применяя новые методы. Если мы каждый год будем отставать таким образом, мы так не догоним никого. В советское время был лозунг «Догоним и перегоним Америку». А через 10 метров ГАИ стоял – «Не уверен — не обгоняй!» А почему мы не обгоняем? Да потому что не хочется голую задницу показывать иногда…» — шуткой с изрядной долей правды закончил президент.

Саида Турсуметова