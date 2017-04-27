В Арыси проводится усиленная борьба с саранчой

По городу Арысь ЮКО усиленно проводятся мероприятия по борьбе с саранчой. Специалисты принялись уничтожать вредителей до момента их окрыления, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

В этой связи на границе города Арысь и Ордабасинского района в аульном округе Батыр ата, прилегающий к границам аульного округа Дермене акимы города Арысь М. Кадырбек и Ордабасинского района А. Мамытбеков провели совещание с привлечением специалистов сельского хозяйства и жителей села в целях качественной борьбе с саранчой.

Также, на территории прилегающий к аульному округу Кожатогай с участием акима города Арысь М. Кадырбеком, руководителем областного управления сельского хозяйства С. Турбековым, прокурором Арысского района Н. Косбаевым, начальником отдела ЧС по городу Арысь Е. Абдикуловым и специалистами областной территориальной инспекции и ЮКОФ ГУ «Республиканский центр фитосанитарной диагностики и прогнозирования» провели заседание по борьбе с саранчой.

Аким города М. Кадырбек подчеркнул, что теплая зима, большое количества дождей, способствовало увеличению вредителей и насекомых, и в связи с этим, поручил провести на высшем уровне биологическую борьбу с саранчой.

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В настоящее время на 56,3 гектарах земли, находящихся в ведении города Арысь, проводятся необходимые меры по распределению лекарственных средств против саранчи. В мероприятиях задействованы два самолета, четыре трактора, которые имеют приспособления для распыления лекарств, шесть автомашин ГАЗ-66, девять машин марки УАЗ, всего 21 техника и более 100 человек.