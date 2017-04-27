В Шымкенте парень с ножевым ранением перенес сложнейшую операцию. Молодой человек 1998 года рождения поступил в шымкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

«Состояние пациента при поступлении было очень тяжелым, — рассказали врачи хирургического отделения. — Было принято решение экстренно оперировать больного. Во время операции было установлено, что у него сквозное ранение печени, сквозное ранение желчного пузыря, ранение передней стенки 12-перстной кишки и внутреннее кровотечение…»

Сегодня состояние раненного пациента оценивается как средне-тяжелое. Сам молодой человек о случившемся почти ничего не помнит.

«Я шел домой, около десяти часов вечера. Проходил мимо кафе «Норд». там стояла группа людей, некоторых я знаю, поэтому подошел поздороваться. Дальше почти не помню, все так быстро случилось. Даже нож не видел, а у кого — тем более…» — пациенту еще очень сложно говорить.

Между тем, парень — один из четырех пациентов ШГБСМП, которые лежат с ножевыми ранениями.

По словам врачей, только за прошедшие трое суток в больницу скорой помощи поступило 114 пациентов с различными травмами. 11 из них — пострадавшие в ДТП, 74 человека поступили с бытовыми травмами, 23 пациента «уличные», как говорят врачи. Они попали в больницу после драки на улице. Четверо мужчин поступили с диагнозом «ножевое ранение», один с механической асфиксией и один человек с высотной травмой.

Данияр Худайбергенов