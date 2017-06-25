Аким Шымкента поздравил с праздником Ораза айт

Дорогие шымкентцы и гости нашего города! Закончился священный для мусульман месяц Рамазан и наступил один из главных праздников Ислама – Ораза айт.

Поздравляю с этим праздником и желаю, чтобы Всевышний услышал все молитвы, чтобы в нашем обществе царили достаток, изобилие и единство, а в домах — атмосфера счастья и блага. Вашим семьям желаю счастья, крепкого здоровья, благополучия, стране — развития и процветания. С праздником Ораза Айт!

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.