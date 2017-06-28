Аким ЮКО Жансеит Туймебаев познакомился с работой ряда СМИ в Шымкенте

К Дню работников связи и информации Республики Казахстан, аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев ознакомился с работой ряда ведущих средств массовой информации города.

В первую очередь, глава региона посетил типографию корпорации «ERNUR», ознакомился с их деятельностью. Это учреждение, наряду с распространением печатной продукции, занимается продажей и распространением печатных изделий, а также выпуском газет и журналов.

В типографии при корпорации «ERNUR» на сегодняшний день печатается 80 газет и журналов, в том числе и известные республиканские газеты «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Время» и местные издания, распространяющиеся на территории республики.

Стоит отметить, что печатный станок за один месяц выпускает тираж около четыре миллионов экземпляров. В типографии, где работой обеспечены более 450 человек, установлены высокотехнологичные станки.

Посетив типографию, аким области отметил, что достойная конкуренция на медиарынке является требованием жизни. Вместе с этим, глава региона пожелал успехов в работе типографии.

Кроме того, аким, ознакомившись с деятельностью редакций газет «Оңтүстік Қазақстан», «Южный Казахстан» и «Жанубий Қозоғистон», поговорил с журналистами.

На встрече с творческим коллективом аким области подчеркнул, что печать является зеркалом, в котором отражаются социальные, правовые, демографические, культурные стороны жизни народа. Также в ходе встречи глава региона поблагодарил коллектив за вклад в широкую пропаганду политики Главы государства и программной статьи «Курс на будущее: духовное возрождение».

«В программной статье «Курс на будущее: духовное возрождение» Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева придается особое значение всем важным темам будущего нашего государства, которые затрагивали журналисты. Для проведения таких масштабных работ, как духовное возрождение, национальное возрождение очень необходима ваша работа и помощь. Средства массовой информации должны формироваться согласно современным тенденциям развития общества. Для этого необходимо объединиться в сферу крупного медиахолдинга и в ходе информационной конкуренции перейти на новый формат работы» — сказал аким.

Глава региона, отметив, что в области повышается уровень образованности и интеллигенции, дал задание отремонтировать здание, в котором расположены редакции трех газет.

В ходе поездки аким посетил и телеканал «Отырар TV», которому исполнилось 25 лет. Директор ТОО «Собкор» В. Куликова ознакомила его с работой телеканала и газет «Онтустик Рабат» и «Рабат» и рассказала о достижениях редакции. Аким выразил благодарность за оперативную работу журналистов и пожелал им новых проектов и творческих успехов.

В этот же день глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников связи и информации. Он наградил ряд работников газет и телеканалов, внесших вклад в пропаганду социально-экономических достижений и культурных достижений региона, а 20-ти из них вручил путевки в Турции для обмена опытом.

Отметим, количество СМИ в ЮКО достигло 258.

Пресс-служба акима ЮКО