Сквер на «Спутнике» назовут в честь журналистов Шымкента

В этом году профессиональный праздник журналисты южного мегаполиса отметили по-особенному. Местная администрация организовала вечер, посвященный представителям «четвертой власти».

Под открытым небом и под искрящиеся брызги фонтана аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поздравил работников средств массовой информации. Локация была выбрана неслучайно. Буквально на этой неделе после долгого простоя в городе запустили очередное место отдыха — Озеро. Там же градоначальник и наградил журналистов почетной грамотой, пожелал всем творческих успехов и объективности в работе.

«Выражаю признательность журналистам за труд и преданность профессии. Средства массовой информации играют важную роль в нашей жизни. Каждый день журналисты знакомят нас с последними новостями, позволяют держать руку на пульсе времени, определяют общественные настроения. В этот день хочу сказать спасибо всем представителям средств массовой информации, за плодотворную работу и сотрудничество», — сказал Габит Сыздыкбеков и удивил гостей вечера неожиданной новостью.

Глава мегаполиса поручил назвать сквер на «Спутнике» в честь журналистов. Ведь опустевший участок возле супермаркета ранее было излюбленным местом отдыха для горожан, пока территорию не оккупировали частные предприниматели. В ноябре прошлого года акимат вплотную занялся данным вопросом, предпринимателям дали другой участок земли для продолжения деятельности, и уже к концу года жителям презентовали новый, уютный сквер, утопающий в зелени.

Его построили на средства спонсоров за рекордные 25 дней, высадили березу, акацию, сосны, каштаны, ивы и ароматные розы. Для продолжительности жизни саженцев там же установлена автоматическая система полива.

Теперь в скорейшем времени сквер на «Спутнике» назовут в честь журналистов нашего города. Такое поручение Габит Сыздыкбеков дал своим сотрудникам.

«Очень приятно, что этот сквер будет назван в честь журналистов. Это говорит о том, что местные власти относятся с большим уважением к нашей профессии. Ведь мы на протяжении 20 лет вместе с жителями города поднимали этот вопрос неоднократно. Всем спасибо», — говорит Татьяна Корякина, редактор телеканала OTYRAR.

Интересно, что инициатива с переименованием сквера принадлежит местным жителям, которые адресовали в акимат официальное письмо.