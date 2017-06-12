Глава МПС Шымкента: Звонки не помогут избежать наказания за нарушение ПДД

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Видео из аккаунта Данияра Мейрхана

За сутки сотрудники в Шымкента сняли тонировку с 137 автомобилей, пишет портал informburo.kz со ссылкой на аккаунт в соцсети Фейсбук руководителя МПС Шымкента Данияра Мейрхана.

Начальник местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан призвал водителей задуматься о жизни и здоровье участников дорожного движения.

«Тонировка говорит не о крутости хозяина автомобиля, а о пренебрежительном отношении к своей и чужим жизням. Это не круто, это глупо и опасно!» – написал он на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что Местная полицейская служба продолжает наводить порядок на дорогах. Только за сутки сотрудники МПС Шымкента растонировали 137 автомобилей.

«Мы не позволим никому нарушать законы. Предупреждаю, что никакие должности, регалии и телефонные звонки не помогут нарушителям избежать ответственности. В очередной раз призываю всех водителей задуматься о жизни и здоровье всех участников дорожного движения. Перед законом все равны!» – заключил Мейрхан.

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2 Комментариев Включено "Глава МПС Шымкента: Звонки не помогут избежать наказания за нарушение ПДД"

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Читатель

Опять ему внимания не хватает?
Вроде обещал уйти из соцсетей, теперь наоборот.

Эта ваша тонировка капля в море, раскрывайте более тяжкие преступления в учебных заведениях криминал, кражи растут, нашли на чем пиарится, вычислить и остановить машину тонированную много ума не надо.

Голос ЗА12-1Голос ПРОТИВ Ответить
11 часов 34 минут назад
Водитель
От жары в +40, а то и больше даже кондеры не спасают. Термальные пленки, съемные тонировки и каркасные сетки на стекла тоже врядли помогут. Скажет вам любой водитель куда нужно «копать» первым делом надо начинать со своих сотрудников и сотрудников всех провоохранительных органов. Поясню. Не для кого не секрет что в городе, зачастую тонированные ездиют именно сотрудники гос органов (Прокуратура, таможня. фин пол, дорожно-патрульная служба) на своих собственных автомобилях и это многие знают и видят. Человек с достатком не так рвется затонировать свое авто даже если есть связи, как скажем сотрудник который тонирует свою приору или 14 в бетон. И… Показать весь текст »
Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 58 минут назад
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