Глава МПС Шымкента: Звонки не помогут избежать наказания за нарушение ПДД

За сутки сотрудники в Шымкента сняли тонировку с 137 автомобилей, пишет портал informburo.kz со ссылкой на аккаунт в соцсети Фейсбук руководителя МПС Шымкента Данияра Мейрхана.

Начальник местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан призвал водителей задуматься о жизни и здоровье участников дорожного движения.

«Тонировка говорит не о крутости хозяина автомобиля, а о пренебрежительном отношении к своей и чужим жизням. Это не круто, это глупо и опасно!» – написал он на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что Местная полицейская служба продолжает наводить порядок на дорогах. Только за сутки сотрудники МПС Шымкента растонировали 137 автомобилей.

«Мы не позволим никому нарушать законы. Предупреждаю, что никакие должности, регалии и телефонные звонки не помогут нарушителям избежать ответственности. В очередной раз призываю всех водителей задуматься о жизни и здоровье всех участников дорожного движения. Перед законом все равны!» – заключил Мейрхан.