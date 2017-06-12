За сутки сотрудники в Шымкента сняли тонировку с 137 автомобилей, пишет портал informburo.kz со ссылкой на аккаунт в соцсети Фейсбук руководителя МПС Шымкента Данияра Мейрхана.
Начальник местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан призвал водителей задуматься о жизни и здоровье участников дорожного движения.
«Тонировка говорит не о крутости хозяина автомобиля, а о пренебрежительном отношении к своей и чужим жизням. Это не круто, это глупо и опасно!» – написал он на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что Местная полицейская служба продолжает наводить порядок на дорогах. Только за сутки сотрудники МПС Шымкента растонировали 137 автомобилей.
«Мы не позволим никому нарушать законы. Предупреждаю, что никакие должности, регалии и телефонные звонки не помогут нарушителям избежать ответственности. В очередной раз призываю всех водителей задуматься о жизни и здоровье всех участников дорожного движения. Перед законом все равны!» – заключил Мейрхан.
Отправить ответ
2 Комментариев Включено "Глава МПС Шымкента: Звонки не помогут избежать наказания за нарушение ПДД"
Опять ему внимания не хватает?
Вроде обещал уйти из соцсетей, теперь наоборот.
Эта ваша тонировка капля в море, раскрывайте более тяжкие преступления в учебных заведениях криминал, кражи растут, нашли на чем пиарится, вычислить и остановить машину тонированную много ума не надо.