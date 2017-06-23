Министра здравоохранения спросили: могут ли детей без прививок не взять в детсад?

В законодательстве нет норм, лишающих не привитых детей права на место в детском саду, пояснил министр, сообщает news.rambler

В ближайшие месяцы в Казахстане начнётся оформление детей в детские сады и школы. В ходе отчётной встречи министра здравоохранения Елжана Биртанова с населением молодые мамы пожаловались, что без прививок детей не берут ни в школу, ни в детский сад.

Глава ведомства ответил, что право на бесплатное образование гарантировано Конституцией, и нет никаких нормативных актов, запрещающих принимать таких детей в детские сады и школы.

«Требования Министерства здравоохранения носят рекомендательный характер. Родители несут ответственность за них и, конечно, они имеют право принимать такое решение. Если они его приняли, мы не вправе отказывать им в приёме в государственные образовательные учреждения», – проинформировал глава Минздрава.

Однако он отметил, что такие дети несут определённый риск, и есть случаи, когда в частных детсадах и школах им отказывают в приёме.

«Это частный сектор, и они могут такое решение принять. Есть риск не только для этого ребёнка, но и для окружающих детей. Но в целом права на бесплатное образование ребёнок не должен лишаться. Поэтому нужно работать по разъяснению, чтобы такие случаи были минимальными», – добавил министр.

Министерство здравоохранения РК обеспокоено ростом количества отказов населения от прививок. За последние пять лет число отказов выросло более чем в три раза – с трёх тысяч до 9 700 в прошлом году.