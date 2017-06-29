Miss Akzharkyn & Co провели полезную акцию «6+6»

Учебно-образовательный центр Miss Akzharkyn & Co устроил для своих учеников веселый и шумный праздник. В честь акции «6+6» среди детей провели интересную лотерею, которая не только подняла настроение ребятне, но и оказалась очень полезной для победителей.

Симка и Нолик, роботы Бамблби и Оптимус прайм – ребятню развлекают популярные персонажи из мультфильмов и кино. Поиграть в забавные игры и потанцевать с яркими роботами и фиксиками вышли даже дети из соседних домов.

Продолжился развлекательный праздник лотереей — с призами и подарками. Поучаствовать в ней смогли все, кто учится в учебно-образовательном центре Miss Akzharkyn & Co. Счастливчики получили удобные и яркие рюкзаки. А главным призом стал сертификат на бесплатное шестимесячное посещение языковых курсов.

Карлыгаш Тажимуратова: «У меня две дочки ходят на курсы, здесь все нравится, шесть месяцев ходили, а сейчас выиграли лотерею на бесплатные курсы! Счастливы, что можем углубленно изучать английский язык!.

Акжаркын Жамал, директор учебно-образовательного центра Miss Akzharkyn & Co: «Мы организовали эту акцию «6+6″ — раздали лотерейные билеты, и наши студенты выиграли полгода бесплатного обучения в нашем центре. Еще одну такую акцию мы хотим провести в сентябре: с сентября по декабрь все, кто будет учиться, смогут выиграть такой приз!»

В учебно-образовательном центре Miss Akzharkyn & Co занятия проходят по всем уровням английского языка, русскому и казахскому языкам, математике, физике и ментальную арифметику. В течение 10 лет опытные преподаватели центра вкладывают знания в подрастающее поколение.

Тогжан Нурлан, ученица учебно-образовательного центра Miss Akzharkyn & Co: «Благодаря курсам я поступила в НИШ, в этом году набрала высший балл среди 1300 учеников. И не только учеба! Здесь так весело и я многому научилась уже, и у меня появились новые друзья!»

Учебно-образовательный центр Miss Akzharkyn & Co обучает детей с шести лет. В Шымкенте есть три филиала:

ул. Иляева, 47, тел.: 21-50-27

3 мкр., остановка Ягни-шахар (за Каспи-банком), тел.: 97-53-53

мкр. Нурсат, дом №220, кв. 4, тел.: 39-42-42

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