Наркоторговец напал на полицейских когда они пришли к нему домой с обыском

В Шымкенте оглашен приговор 43-летнему К., жителю Ордабасинского района, признанному виновным в наркоторговле в крупном размере, а также насильственных действиях в отношении сотрудников силовых органов, проводивших досудебное расследование.

В начале этого года, в результате оперативно-следственных действий, на подъезде к г. Арысь сотрудники КНБ задержали двоих молодых людей, в машине у которых были обнаружены наркотики в крупном размере. Редкий случай — задержанные сообщили у кого покупали смертельное зелье. Это оказался один из жителей Ордабасинского района. Когда сотрудники КНБ пришли с обыском к нему домой, то он, пользуясь поддержкой своих родственников, напал на сотрудников, стремясь помешать следственным действиям.

Тем не менее борцы с наркомафией собрали достаточно улик, чтобы полностью изобличить преступника. В итоге суд назначил ему наказание и по фактам наркоторговли и по нападению на представителей власти. Гражданин К. получил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Данил Шемратов