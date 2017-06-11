Не пристегнутых полицейских за рулем зафиксировали активисты ЮКО

Активисты общественного движения «ОСА» сняли на видео полицейских в Южно-Казахстанской области, которые передвигались на автомобиле без пристегнутого ремня безопасности, сообщает Zakon.kz.

На Youtube появилось обращение директора филиала «ОСА» в Шымкенте Дениса Шевченко. Мужчина сообщил, что 9 июня патрульный экипаж с госномером Y 202 KP нарушил правила дорожного движения; ни водитель, ни пассажир – оба полицейские — не были пристегнуты ремнями безопасности.

«На замечания гражданина, который фиксировал данное нарушение, никоим образом они не отреагировали. То есть не пристегнули ремни безопасности и, соответственно, не приняли никаких мер по недопущению нарушений правил дорожного движения со своей стороны», — уточнил Шевченко.

В конце прошлого года бывший начальник МПС Южно-Казахстанской области покинул свой пост. По словам Шевченко, с приходом нового руководства сотрудники ведомства все еще продолжают нарушать правила дорожного движения. Он попросил нынешнего начальника МПС провести профилактические беседы с подчиненными по «соблюдению законности и правил дорожного движения».