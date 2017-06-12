Около 4 тысяч учащихся из ЮКО отправятся на выставку ЭКСПО-2017

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Первые 4 тысячи учащихся отправились из Шымкента на выставку ЭКСПО-2017
Фото: Самат Мырзалиев

Из Шымкента в Астану отправятся около 4 тысячи учащихся южноказахстанских школ для того, чтобы воочию лицезреть проект «Энергия будущего». 11 июня в 4-дневный тур, организованный туристическим агентством Zhana Talap, выехала первая группа со 150 учащимися.

Пожелав счастливого пути руководитель городского отдела образования Жанат Тажиева, родители, учителя и друзья проводили учащихся. На церемонии проводов, коллектив художественной самодеятельности Дворца школьников в сопровождении национальных инструментов исполнили посвящение учащимся. Группа «Алтын ғасыр» исполнила песню про Астану.

Первые 4 тысячи учащихся отправились из Шымкента на выставку ЭКСПО-2017
Фото: Самат Мырзалиев

В завершении мероприятия с участием учащихся городских школ был организован флешмоб «ЭКСПО. Арманға сапар» и запущены шары. Стоит отметить, что путевки на выставку ЭКСПО-2017 за счет государства и спонсоров были выданы 3 750 учащимся школ. Среди них дети из малообеспеченных семей, отличники учебы, а также школьники, принявшие активное участие в общественных работах.

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1 Комментарий Включено "Около 4 тысяч учащихся из ЮКО отправятся на выставку ЭКСПО-2017"

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Валентина Шаповалова

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