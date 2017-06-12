Из Шымкента в Астану отправятся около 4 тысячи учащихся южноказахстанских школ для того, чтобы воочию лицезреть проект «Энергия будущего». 11 июня в 4-дневный тур, организованный туристическим агентством Zhana Talap, выехала первая группа со 150 учащимися.
Пожелав счастливого пути руководитель городского отдела образования Жанат Тажиева, родители, учителя и друзья проводили учащихся. На церемонии проводов, коллектив художественной самодеятельности Дворца школьников в сопровождении национальных инструментов исполнили посвящение учащимся. Группа «Алтын ғасыр» исполнила песню про Астану.
В завершении мероприятия с участием учащихся городских школ был организован флешмоб «ЭКСПО. Арманға сапар» и запущены шары. Стоит отметить, что путевки на выставку ЭКСПО-2017 за счет государства и спонсоров были выданы 3 750 учащимся школ. Среди них дети из малообеспеченных семей, отличники учебы, а также школьники, принявшие активное участие в общественных работах.
Реклама
Отправить ответ
1 Комментарий Включено "Около 4 тысяч учащихся из ЮКО отправятся на выставку ЭКСПО-2017"
RT @otyrar: Около 4 тысяч учащихся из ЮКО отправятся на выставку ЭКСПО-2017 — https://t.co/VjTqAWU7ea https://t.co/gR9vI20Fe0