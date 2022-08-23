В ДСЭК прокомментировали рассылку о необходимости сдачи анализов на энтеробиоз

В мессенджерах активно рассылается информация, о том, что все ученики начальных классов перед поступлением в школу должны обязательно сдать анализ на энтеробиоз.

Эту информацию опровергли в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. Сдавать анализ на энтеробиоз необходимо лишь по показаниям и тем детям, кто контактировал с больными энтеробиозом, передает OTYRAR.

«Согласно требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 мая 2022 года № ҚР ДСМ-44 обследованию на энтеробиоз после летних каникул подлежат учащиеся только по эпидемиологическим (контакт с больными энтеробиозом) и клиническим показаниям (наличие признаков заболевания, не исключающих энтеробиоз)», — пояснили в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента.