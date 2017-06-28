Предпринимательниц Шымкента учат быть полноценными игроками в бизнесе

Не сложно открыть свое предприятие, труднее остаться на плаву. В таких ситуациях молодым предпринимателям могут помочь бизнес-коучи. Именно для этого в Шымкент приехали бизнес-тренеры Астаны и Алматы. Одними из первых в семинаре-тренинге приняли участие представители прекрасного пола.

Сложные моменты в молодом бизнесе, первый заработок и инвестирование — это основные темы коучинга. Тренеры «по полочкам разложили» все возникающие вопросы в стартовом проекте предпринимательства.

Горожанок-предпринимательниц также интересовал вопрос кредитования и консалтинга. Оказалось, что у молодых бизнесвумен очень много вопросов к опытным специалистам. Желание учиться у жительниц Шымкента огромное.

Исаков Сабыржан, менеджер фонда «Даму»: «Фонд «Даму» делает все возможное, чтобы облегчить работу молодых предпринимателей. Всегда готовы ответить на все возникающие вопросы. К тому же и по некоторым финансовым вопросам можем помочь…»

Главная задача семинара — досконально объяснить значимость государственных программ в поддержку предпринимательства, проявить, насколько возможно, роль женщин-предпринимателей в развитии индустриально-инновационной экономики региона. Не секрет, что женщинам в бизнесе приходится нелегко: доказывать свою состоятельно и компетентность нужно двойными усилиями.

А для того, чтобы разрядить деловую, напряженную рабочую атмосферу, организаторы тренинга устроили приятную лотерею. Нигара Касымбекова выиграла 30 тысяч тенге.

Нигара Касымбекова, жительница Шымкента: «О тренинге мне рассказала приятельница. Не смотря на рабочее время, я все же решилась пойти. И ни на минуту не пожалела! Настолько легкая и интересная подача! И еще и в лотерее повезло!»

Этот проект реализовали Банк Астана при поддержке фонда «Даму» и Ассоциация деловых женщин Казахстана. В числе 60-ти участниц семинара как начинающие предприниматели, так и состоявшиеся бизнесвумен. Поддержка старших коллег по бизнесу была очень важна новичкам.

Публикуется на коммерческой основе.