В Шымкенте прошел семинар для представителей СМИ

Перо, микрофон и видеокамера. Обучающий семинар для начинающих журналистов и студентов журфака прошел в Шымкенте.

Узнать о современной прессе больше, набраться и обменяться опытом, удалось и «ветеранам» журналистики.

Тамара Фазилова, журналист из г.Алматы:

«На вот такой крупный семинар я попала впервые. Много журналистов со всего Казахстана съехались. Причем разные журналисты тут, из разных газет и разных областей страны. Я в журналистике больше 40 лет, поэтому мне интересно встретить людей с которыми я близко соприкасалась, училась и где то работала. Вообщем-то мы выполняем одно дело в данный момент, мы показываем жизнь Казахстана, взаимоотношение представителей разных этносов».

На обучающий семинар собрались больше 60 специалистов со всего Казахстана. Современной журналистике представителей СМИ два дня обучали успешные корреспонденты, СММ менеджеры и мобилографы. Главная цель семинара — обмен опытом по вопросам освещения межэтнических отношений.

Айзада Мукужанова, руководитель отдела методического обеспечения и информационного обеспечения МИОР РК:

«Сегодня второй день семинара. В первый день мы обучали журналистов, мы провели общее собрание. Все участники очень активные, каждый из них предлагал свои идеи и выражал мысли. Мы каждый раз поднимаем вопрос выстраивания антикризисных коммуникаций в межэтнических отношениях. Продвигаем казахский язык, а также развиваем межнациональные отношения. Обучаем основным методам и инструментам СММ-продвижений и мобилографии. Делимся своим опытом. В своем выступлении, я как спикер, рассказываю о том, как правильно выдавать новости. Журналисты — четвертая власть, поэтому для них очень важно выдавать правдивые новости. А новости слушают наш народ, для них тоже важно, чтобы новость была честной и объективной».

Нурхат Ораш, заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім» МИОР РК:

«На сегодняшний тренинг уже заявлены 4 спикера. Первую часть проведет генеральный директор «Делового Казахстана» Арман Коржумбаев, помимо этого мы поднимем вопросы новых сфер — мобилографии. Акылбек Джаксыбаев будет обучать методам мобилографии и таргетинга, а также он сам является СММ-специалистом. Помимо этого у нас еще один спикер, он будет представлять наш информационный портал «Медианет», он будет говорить о языке вражды. Также в нашем семинаре примет участие представители МИОР»

Подобный тренинг проводится ежегодно. По окончанию семинара представители СМИ могли также высказать свое мнение. Ранее подобный тренинг прошел в Актобе.