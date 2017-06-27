Ребенок и женщина в ЮКО умерли от укусов клещей. В Южном Казахстане зарегистрировано 2 смертельных случая Конго-Крымской геморрагической лихорадки.

13-летний ребенок умер от лихорадки в Байдибекском районе ЮКО. Как нам стало известно, подросток погиб еще 19 июня. Сейчас 23 человека, которые были в близком контакте с мальчиком, находятся под наблюдением врачей.

Второй случай зарегистрирован в Отырарском районе ЮКО. Пятидесятилетняя женщина умерла от укуса клеща. В данный момент по этому случаю ведется расследование.

Лаура Мамытова