Шымкент — город, который растет

Шымкент, по мнению экспертов, настолько перспективный город, что просто обречен на успех. Главное — не мешать. Портал 365info.kz опубликовал мнение известных казахстанских политологов и экономистов, касающееся дальнейшего развития Шымкента.



Небоскребы в Шымкенте, которые планирует построить китайская компания «Шанхай констракшн», получат название Шанхай-Тауэр и Шымкент-Тауэр, и должны стать символом дружбы между двумя городами. В зданиях будут располагаться жилые квартиры. Общая площадь проекта составит более 300 тыс. квадратных метров.

По мнению акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева, сегодня в области создаются все благоприятные условия для инвесторов, чтобы по максимуму реализовать инвестиционные возможности региона. Китайские инвесторы в свою очередь утверждают, что идея создания данного жилого комплекса навеяна прежде всего историей Великого Шелкового пути, древней торговой дороги купцов запада и востока. Один из городов, стоявших на этом пути, был расположен на территории современного Шымкента.

Развивать, а не переселять

Булат Султанов, политолог и директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества считает, что грядущий проект говорит о позитивных сдвигах в ЮКО. Сегодня любая страна заинтересована в привлечении иностранных инвестиций. А строительство небоскребов, по его мнению, станет дополнительным источником рабочих мест и поднимет имидж Шымкента.

«Южный Казахстан у нас сегодня — самая густонаселенная область. И по планам руководства страны, Шымкент станет городом-миллионником. Поэтому задача руководства страны должна заключаться в том, чтобы из Шымкента и ЮКО люди не уезжали в другие регионы, а для этого нужно содействовать развитию этой области», — говорит Султанов.

Причем политолог отмечает, что хотя правительство РК заинтересовано в переселении людей с юга на север страны, но уровень жизни в южном регионе благодаря благоприятному климату намного выше, чем на севере.

По его мнению, если создать условия для проживания на достойном уровне коренного населения, необходимость в переселении отпадет. В первую очередь, необходимо улучшить условия для МСБ — для этого, как он отмечает, государству просто нужно не мешать.

У китайцев есть чему поучиться

«Мы привыкли воспринимать ЮКО, как регион с самыми низким доходом населения. Но у него очень сильный экономический и туристический потенциал, а также выгодное положение на пересечении торговых путей.

Поэтому предложение китайской стороны о строительстве небоскребов надо приветствовать. Но при условии, что во всех этих проектах будет участвовать рабочая сила и технические работники из числа казахстанцев, а не привезенная рабочая сила извне. Если же вопрос будет стоять о том, что в проекте есть необходимость в таких дефицитных специальностях, которые нужно завезти из Китая, то в договоре сразу же нужно ставить вопрос, на какой срок они приедут и что за время своего пребывания они подготовят себе смену из местных кадров», — выражает свое мнение политолог.

Причем, по его наблюдениям, именно китайцы как правило прописывают такие условия в договорах для экспатов в своей стране. Так что в этом и во многих других аспектах казахстанцы могут поучиться у китайцев.

«Южный Казахстан — благодатная земля. Эта область может обеспечить Казахстан витаминной продукцией — фруктами, овощами, бахчевыми культурами. Но климатические условия на юге требуют внедрения таких передовых методов как капельное орошение.

Нам нужно изучить опыт стран персидского залива и конечно же использовать опыт КНР. Китайцы, кстати, по два урожая собирают в год, если не по три, а мы традиционно только один. Поэтому нам нужно думать о создании тепличного хозяйства на осенне-зимний период», — отмечает политолог.

Держать ухо востро и не терять времени

Экономист Рустем Жансеитов считает, что в общем контексте увеличения интереса Китая к Казахстану, интерес к ЮКО вполне объясним.

«В китайской концепции Нового шелкового пути как раз предусматривается развитие населённых пунктов — хабов по маршрутам. Имеющиеся с избытком свободные средства в настоящее время активно вкладываются Китаем в различные проекты не только у нас, но и по всему миру.

Но радуясь инвестициям, не стоит забывать, что Китай прежде всего во всех проектах предусматривает максимум своей прибыли, как прямой, так и косвенной. Во многих проектах, субсидируемых китайцами, основные подрядчики — китайские компании. Да и весь проект Нового шелкового пути намечен для обеспечения Китая энергоресурсами, путями и рынками сбыта своей продукции.

Нам перепадает не так уж много. Поэтому, по моему мнению, необходимо строить экономическое сотрудничество с Китаем прежде всего для развития нового производства в нашей стране и привнесения новых технологий и инноваций. Ещё в 2013 году я выступал с инициативой создания в приграничных с Китаем районах мощных совместных свободных индустриальных зон. К сожалению, тогда это не поддержали», — рассказывает экономист.

По мнению Булата Султанова, перспективность ЮКО заключается в расположенности вблизи Узбекистана.

«В Узбекистане сейчас растет население. Если раньше мы апеллировали цифрами в 28 млн. человек, то сейчас уже 35 млн. человек, и эта цифра продолжает увеличиваться. В связи с этим есть предпосылки, чтобы Узбекистан стал рынком сбыта промышленных товаров. Поэтому нам нужно развивать Шымкент как промышленный и транспортный регион не только Южного Казахстана, но и всей Центральной Азии», — уверен Булат Султанов.

Да и в туристическом плане, по его мнению, Шымкент пока не до конца раскрыт.

Туризм и новые технологии

«Нам еще предстоит долгая работа, чтобы сделать этот город привлекательным для туристов. Ведь Шымкент — это многовековой центр не только торговли, но и культуры. И там можно было бы сейчас проводить более интенсивные археологические раскопки, чтобы было больше объектов для привлечения иностранных туристов. А прибыль от них вкладывать в развитие промышленности ЮКО. Главное, чтобы наши чиновники помнили о том, что проекты, которые они реализуют в Казахстане, были нацелены на повышение уровня жизни казахстанцев», — отмечает политолог.

Говоря о грядущем строительстве жилых небоскребов в Шымкенте, Булат Султанов не исключает, что по завершении строительства, квартиры будут раскупаться обеспеченными гражданами и некоторые из них будут сдаваться в аренду иностранцам, что в принципе практикуется в Астане и Алматы в элитных домах.

«Шымкент и Шымкентская область развиваются очень быстро, в связи с этим растет прослойка обеспеченных людей. Поэтому желающие купить там жилье найдутся», — говорит Султанов.

Перспективными для развития в ЮКО политолог называет отрасли промышленности, связанные с

роботизацией,

биотехнологиями,

нанотехнологиями.

«Еще в советское время традиционные отрасли в этом регионе были связаны с химией, переработкой нефти, был там и цементный завод. Но сейчас нам нужно делать акцент не на реанимацию старых предприятий, а на создание новых в условиях централизации экономики.

Надо создавать передовые предприятия, для которых нужны две вещи:

иностранный капитал — потому что наши инвесторы не охотно вкладывают свои деньги в развитие передовых отраслей;

умелый маркетинг — он будет касаться не только организации производства, но и сбыта товаров;

квалифицированная рабочая сила.

Развитие промышленных предприятий поспособствует в дальнейшем открытию в регионе учебных заведений и развитию научного потенциала», — уверен Султанов.

Татьяна Киселева