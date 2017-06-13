ТК «Отырар TV» — единственный частный телеканал ЮКО, работающий на ЭКСПО по приглашению организаторов

За главным событием года в Казахстане — Международной выставкой ЭКСПО — пристально следят не только зарубежные, но и наши отечественные журналисты. Алимхан Дуйсенгалиев, корреспондент ТК «Отырар TV» — единственный представитель частного телеканала ЮКО, приглашенный в Астану организаторами выставки.

Освещать мировое событие в столицу съехались более полутора тысяч журналистов из Казахстана и более 700 от иностранных представителей СМИ.

«В центральном зале Казмедиа-центра не протолкнуться. Больше тысячи журналистов и операторов разместились на офисных стульчиках, пуфиках и диванах аккредитационного пресс-центра ЭКСПО-2017. Отсюда, из информационного центра идет прямое включение…» — рассказывает Алимхан Дуйсенгалиев.

Российский журналист и ведущая новостей канала Россия 24 Наталья Литовка в Казахстане не в первый раз. Но на таком грандиозном событии — впервые.

А журналист из Финляндии Райан Гэртон в нашей стране первый раз, отмечает Алимхан. Представителя одной из старейшей газеты «Дэйли Финланд» удивила, в первую очередь, сама столица. Современный и удивительный город, так охарактеризовал Астану зарубежный журналист.

Райан Гэртон: «Когда у нас в редакции встал вопрос о том, кого отправить на Экспо, я первым вызвался. Еще в 2012 году я узнал, что ваша страна проводит выставку и очень заинтересовался. В своей практике я больше писал про Восточную Европу. Тема Центральной Азии для меня была неизвестной. Скажу одно: то, что я ожидал увидеть и что увидел — это просто небо и земля. И я очень рад, что смогу все это осветить!»

Без сна и отдыха работала съемочная группа из Китая. Представитель СМИ из Поднебесной Жи Чие Чен два года пишет о выставках Экспо. Он успел побывать на выставке в Италии и Турции. Перед приездом в Астану даже выучил несколько предложений на казахском языке.

Жи Чие Чен: «Астана, пожалуй, самый необычный город, где проводилась выставка. И это обо всем — сроках, за который была построена столица, ее футуристической архитектуре и, конечно, гостеприимстве горожан…»

В ближайшие 100 дней столица Казахстана станет всемирным центром дискуссий по возобновляемым источникам энергии, о проблемах экологии в планетарном масштабе. До 10 сентября гостям будет предложено ожидает свыше 3000 незабываемых мероприятий.