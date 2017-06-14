Торговцы-нелегалы в Абайском районе Шымкента готовы платить штрафы, но не соблюдать закон. И на территорию рынка «Комешбулак» переезжать и не собираются. За 37 рейдов с начала 2017 года было выписано 200 протоколов о нарушениях околобазарным торговцам.

С незаконной торговлей на рынке Комешбулак не могут справиться ни полицейские, ни представители городской администрации. Регулярно они штрафуют тех продавцов, у которых нет ни разрешения на торговлю, документов, подтверждающего качество товара. Несмотря на то, что штрафы за незаконную продажу выросли, торговцев это не пугает. Они привыкли не платить за место и получать чистую прибыль. Изворотливые торгаши не соглашаются торговать мясом, овощами или готовой едой на территории рынков или в специально отведённых местах.

«Штраф для граждан, торгующих в неустановленных местах, выписывают сотрудники МПС. Мы часто проводим совместные рейды, с начала года мы выписали всего 637 протоколов на общую сумму — 411 тысяч тенге. Это и торговцам около рынка «Комешбулак» и продавцам инертных и строительных материалов. 70% штрафов уже оплачены, сейчас ведутся работы по должникам», — говорит Чингиз Накыпбеков, заведующий сектором Абайского районного акимата Шымкента.

В центре внимания сотрудников Абайского акимата оказалась и малая алматинская объездная. В Шымкенте всего шесть официальных рынков по продаже строительных материалов. Неофициальных — гораздо больше.

Вдоль проезжей части местные жители продолжают заниматься незаконным бизнесом. Выданные государством участки под строительство, бизнесмен превратил в мини-базар. Здесь тоннами продают песок и гравий. Полицейские уже дважды штрафовали предпринимателя. Да всё без толку.

Теперь документы передадут в земельную инспекцию. Скорее всего этот участок будет возвращен в собственность государства. Но на это уйдут месяцы.

За годы независимости в Шымкенте сменилось 13 градоначальников, и ни одному не удалось справиться со стихийной торговлей. А это значит, что, несмотря на все административные санкции, нелегальные торговцы продолжат нарушать закон.