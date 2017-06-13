В Ленгере ЮКО власти отремонтировали заброшенный район. Не прошло и месяца, как жители района под названием «Пожарка» от безысходности обратились к журналистам. Район восстановили практически сразу после скандального схода жильцов.

Несмотря на то, что район состоит из частных домов, аким Толебийского района все же изыскал средства, чтобы облагородить территорию.

Весной этого года жители начали жаловаться на подачу грязной воды в Ленгере, аким Толебийского района уверяет, что нет причины паниковать, совсем скоро проблема будет решена. Вода уже в некоторых населенных пунктах идет чистая. Из бюджета выделено около 40 млн. тенге для замены фильтров.

С приходом нового акима жители только радуются, за несколько месяцев шахтерский городок Ленгер стал преображаться и все это без расхода бюджетных средств. Город после советских времен восстанавливают сообща.

«Мы эту ситуацию контролируем. Была у нас проблема с питьевой водой. Но сейчас все нормально… Заменим фильтры и все будет хорошо. Населенные пункты Тасарык, Онтустик в скором времени будут уже подключены к чистой воде. Мы занялись благоустройством Ленгера, ведь через наш город будут ездить туристы из разных стран мира. У нас ведь туристическая зона и нужно, чтобы гости были довольны. Отрадно, что местные предприниматели согласились украсить и очистить свой городок, поэтому сообща и вместе работаем», — говорит Бухарбай Парманов, аким Толебийского района.

К слову, уже в этом году Ленгер будет отмечать свой юбилей, в праздничные дни откроется и новый микрорайон.