Ветер и пыльные бури прогнозируют в ЮКО синоптики

0
0
Ветер в ЮКО

Ветер и пыльные бури прогнозируют в ЮКО синоптики на 29 июня, сообщает РГП «Казгидромет». Штормовое предупреждение об усилении ветра в районах ЮКО до 15-20 метров в секунду распространила оперативная группа ДЧС ЮКО.

С прохождением фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивая погода, местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, возможно выпадение града. Лишь на западе и юге республики погода без осадков.

В Жамбылской, Северо-Казахстанской, днем Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен  град.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Атырауской, Актюбинской,  местами в Мангистауской областях ожидается сильная жара.

Днем в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода на 29,30 июня

В Шымкенте 29, 30 июня и 1 июля жарко, воздух прогреется до 37 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой ветер, осадков не ожидается.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомлять меня
2000
wpDiscuz