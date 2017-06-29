Ветер и пыльные бури прогнозируют в ЮКО синоптики на 29 июня, сообщает РГП «Казгидромет». Штормовое предупреждение об усилении ветра в районах ЮКО до 15-20 метров в секунду распространила оперативная группа ДЧС ЮКО.

С прохождением фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивая погода, местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, возможно выпадение града. Лишь на западе и юге республики погода без осадков.

В Жамбылской, Северо-Казахстанской, днем Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Атырауской, Актюбинской, местами в Мангистауской областях ожидается сильная жара.

Днем в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 29, 30 июня и 1 июля жарко, воздух прогреется до 37 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой ветер, осадков не ожидается.