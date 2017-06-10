Стихийная торговля поглотила Шымкент. Никакие действия местных властей, вплоть до распоряжений и приказов акима города, не смогли сдвинуть стихийную торговлю с насиженного места. Да и саму торговлю стихийной уже не назовешь, больше похоже на овощную ОПГ. Срезанные чиновниками металлические лотки как по мановению волшебной палочки появляются вновь.

Правоохранительные органы также бездействуют. А если и работают, то торговцы не обращают на них никакого внимания.

К примеру, «Верхний» рынок. Решением суда нелегальный базар на подходах к рынку был ликвидирован. Торговцам предложили легальные места на территории базара. Вот только от судебного решения продавцы овощей-фруктов и прочих ТНП просто отмахнулись. А на капитана полиции Раимбека Ештаева, приезжающего оформить очередные штрафы на престижной иномарке и вовсе не реагируют.

Капитана полиции здесь, похоже, все знают. Такая у него работа: всех знать, и чтоб его все знали, присматривать за неблагополучными, гонять с детских площадок шумных алкоголиков, и, конечно, пресекать незаконные парковки и торговлю в неположенном месте. В общем, следить, чтобы было спокойно и безопасно.

На вопрос, почему на месте, где аким Шымкента распорядился убрать незаконную торговлю, сегодня бардак, участковый не растерялся и ответил, что все в полном порядке, штрафы он выписывает регулярно.

«Я уже оштрафовал 20 человек. Я провожу работу как следует…», — говорит Райымбек Ештаев. Правда 20 в сотнях торгашей — капля в море…

Не пугает представителей стихийной торговли и появление журналистов.

«Я сижу и пью чай. Что, разве запрещено пить чай, когда приезжаешь в Шымкент?», — нагло заявляет женщина, торгующая овощами.

Пока проверяющие выписывают штрафы, продавцы неспешно ретируются. А когда рейдовое мероприятие подходит к концу, на тротуарах вновь разворачивается незаконная торговля.

Разрешения на торговлю у нелегальных продавцов нет, сертификатов качества на товар — тоже. Торговцы мотивируют желание торговать на улице дороговизной мест на рынке.

Напомним, борьбу с незаконной торговлей в районе «Верхнего» рынка начал лично аким города. Габидулла Абдрахимов тогда в одночасье очистил тротуары от самозахватчиков. Но порядок продлился не долго.

«Стихийную торговлю возле «Верхнего» рынка мы ликвидировали. Теперь необходимо начать работы по благоустройству. На какой сейчас стадии там проходят работы?», — интересуется Габидулла Абдрахимов.

«Конкурс государственных закупок прошел. В течение недели мы планируем подвести итоги. Запланировано установить ограждение, как возле рынка «Самал», — отвечает Бейсенбек Жанбосынов, заместитель акима.

Правда, чтобы установить заграждение, возникший стихийный рынок предстоит сносить заново.

«Предоставьте мне отчет о том, какая компания выиграла тендер, как проводятся работы…», — потребовал градоначальник.

Но это только слова. Распоряжение главы областного центра пока остается только на бумаге.