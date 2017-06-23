Замглавы Всемирной ассоциации казахов стал Заутбек Турисбеков

Первым заместителем председателя Всемирной ассоциации казахов стал Заутбек Турисбеков, секретарь партии «Нур Отан».

Об этом объявлено сегодня на Всемирном курултае казахов. Кандидатуру Турисбекова поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«В годы независимости по моему поручению он выполнял ответственные задания. Он был послом в Узбекистане и России, где живет большинство наших соотечественников, и много знает об их жизни», — отметил глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Талгат Мамашев находился на должности первого заместителя председателя Всемирной ассоциации казахов с 2004 года.

«Он внёс большой вклад в развитие духовных и культурных связей казахов за рубежом. Выражаю благодарность Талгату Асылулы за плодотворную работу», — отметил президент.

Всемирный курултай казахов проводится с 1992 года раз в пять лет. На первом таком курултае в Алматы была учреждена Всемирная ассоциация казахов, международная негосударственная организация, бессменным лидером которой является Нурсултан Назарбаев. Члены Всемирного курултая казахов сегодня проголосовали переизбрание Назарбаева председателем ассоциации.