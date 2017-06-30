Журналист из Шымкента отдала свои призовые деньги девочке-сироте

Журналист из Шымкента свою премию на профессиональный праздник вручила девочке-сироте из Арысского детского дома ЮКО. Рабига Жунисова работает на местном канале НАР-tv.

Месяц назад во время рабочей поездки акима области в Арысский район, глава региона вместе с журналистами посетили этот детский дом. На этой встрече всех поразило выступление девочки по имени Кристина, которая рассказала, что хочет стать журналисткой. Аким всех призвал помочь и поддержать ее.

Получив премию за материалы по развитию предпринимательства ЮКО «10 советов от предпринимателя» в размере 150 тысяч тенге, Рабига решила поддержать воспитанницу детского дома.

Источник: inform.kz