Аким Шымкента отметил неряшливость строительства на объектах образования

В Шымкенте ведется строительство 15 новых школ. В этом году в эксплуатацию будут сданы девять из них. Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов проинспектировал ход строительных работ.

Инспекторскую поездку на строящиеся объекты он начал со школы №59. Работа подрядчика вызвала массу нареканий. Отношение к коммунальному имуществу (а школы возводятся на бюджетные средства) возмутило главу города.

«Окна заляпали… Нельзя было их как-то закрыть?! Потом как все это отмывать будете?!», — спрашивал аким, обращаясь к подрядчику.

Последний так и не нашел вразумительного ответа на вопрос акима: почему так халатно относится к своим прямым обязанностям. Подтверждением этому стало половое покрытие, которое начало отходить еще на этапе строительства.

А вот работа подрядчиков, возводящих школу в жилом массиве «Кайнар булак», особых нареканий не вызвала. По итогам объезда появилось предложение о совместном обсуждении ПСД и хода работ на каждом объекте. В частности, аким города предложил подрядчикам обсуждать возможные поправки в ПСД, ведь иногда во время работ выясняется, что ее можно изменить в лучшую сторону.

«Давайте разработаем график, чтобы обсуждать каждый этап – от готового ПСД до изменений, которые необходимо вносить – будь то цветовая гамма, размеры и материал окон и дверей и так далее», — предложил Г. Абдрахимов.

Добавим, в этом году в городе полностью отремонтированы все объекты образования – 129 школ и 385 детских садов. Ведется строительство 15 школ и пристроек. Правда, к новому учебному году будет завершено строительство только восьми из них. Еще одна школа на 1200 мест будет завершена в декабре текущего года.

В ближайшие два года решится и вопрос трехсменных школ. Сейчас в Шымкенте таких восемь. Но уже в 2018-2019 учебном году проблема трехсменки будет полностью решена, заверили чиновники от образования.

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Саида Турсуметова