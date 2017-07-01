Аким ЮКО заслушал вопросы граждан в общественной приемной

Аким Южно-Казахстанской области, председатель областного филиала партии «НурОтан» Жансеит Туймебаев в главном здании филиала провел общественный прием.

Жители региона затронули вопросы устаревших электрических столбов, системы медицинского страхования, гендерной политики, а также обратились с просьбой оказать помощь в праздновании 125-летия со дня рождения Назира Торекулова, и продвижению очереди на жилье. Заслушав внимательно вопросы каждого жителя, аким области дал поручения соответствующим органам.

Житель населенного пункта Теспе, Сайрамского района пенсионер Жамалбек Пернеев сообщил, что в селе устарели электрические столбы.

«В нашем селе полностью устарели электрические столбы и находятся на грани падения. Мы поднимали данный вопрос и обращались к руководству района. Однако, не нашли положительного решения этого вопроса», — сказал пенсионер.

Аким области сообщил, данный вопрос будет решен в 2018 году в рамках инвестиционной программы.

«Электрические сети в сельском округе Колкент, населенного пункта Теспе Сайрамского района, протяженностью 6,254 км и трансформатор находятся на балансе ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит». В 2016 году ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» за счет инвестиционной программы заменил 12 штук деревянных столбов с проводами. В текущем году планируется дополнительно установить 1 трансформатор, мощностью 100 кВА. Согласно инвестиционной программе на 2018 год для обеспечения населения электричеством запланировано замена трансформатора, мощностью 100 кВА на трансформатор, мощностью 160 кВА, а также полностью заменить электрические столбы низкого напряжения, мощностью 0,4 кВ и электрические сети», — сказал Жансеит Туймебаев.

Затем аким области заслушал председателя областного женского совета Баян Жандосову. Баян Айтбековна остановилась на вопросах сохранения семейных ценностей и женщин. Житель города Алматы, президент благотворительного фонда «Назир Торекулова» Абдижаппар Сапарбаев обратился с просьбой отметить 125-летие со дня рождения Назир Торекулова в Южно-Казахстанской области.

Председатель Южно-Казахстанского филиала Казахстанского отраслевого Профсоюза работников здравоохранения Агниязова Рита проинформировала о ходе реализации системы обязательного медицинского страхования в сельских местностях.

Выпускница Сайрамского детского дома Луиза Салимжановна рассказала о том, что с 2013 года стоит в очереди на жилье, однако не может ее получить. Также сообщила, что ее муж является безработным.

В ходе встречи аким области сообщил, что до конца года Луизе Салимжановной выдадут квартиру, и поручил соответствующим специалистам обеспечить работой главу семьи.