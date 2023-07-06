Как проводят летний отдых дети сотрудников Petrokazakhstan oil products

Долгожданная встреча с родителями, трогательное прощание с вожатыми, и даже слезы из-за расставания с новыми друзьями.

За 10 дней отдыха они подружились и даже успели немного похулиганить. Время пролетело незаметно, пора собираться домой.

«Мы, дети работников PetroKazakhstan очень довольны тем, что нам дали возможность тут отдохнуть летом. Нам дали возможность завести новые знакомства, новых друзей. Мы научились друг у друга разному, в основном хорошему и полезному. Спасибо Вам, взрослые, за то, что дали нам такую возможность» — говорит школьница Айназым Садуакасова.

Четвёртого июля летний детский лагерь «Машат» завершил первый сезон, отдохнули и набрались сил почти триста школьников. Все они — дети сотрудников разных крупных предприятий. Двадцать ребят отправил на отдых шымкентский нефтеперерабатывающий завод.

Самал Сапарова, старший воспитатель:

«В наш лагерь приехали ребята от нескольких организаций: ПетроКазахстан Ойл Продактс, КТЖ, Химфарм и другие. Дети в полном восторге, мы проводили много спортивных, воспитательных, художественных и развлекательных мероприятий. Наши вожатые – настоящие профессионалы своего дела, прекрасно организовали детский досуг. Детям очень понравилось»

Пятиразовое питание, кружки на свежем воздухе, высокий уровень безопасности не оставили равнодушными и родителей. Алтынай Жумадилова говорит, что сначала беспокоилась за свою дочь и даже приезжала несколько раз, чтобы узнать как у нее дела. После того как видела счастливые лица детей поняла, что в этом лагере действительно безопасно, весело и вкусно.

«Хотела бы выразить огромную благодарность компании PetroKazakhstan, что организовали такой, невероятно прекрасный отдых для наших детишек. Спасибо большое! Свежий воздух, вкусное питание – дети наши не хотят уезжать! Надеюсь, что в следующем году ещё приедем. Спасибо!».

Как говорят родители, после лагеря человек меняется в лучшую сторону – располагающая обстановка, бесконечное общение и новые знакомства положительно влияют на развитие школьников – исчезают комплексы, закаляется характер, появляются силы и желание, чтобы ворваться в новый учебный год.