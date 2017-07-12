Грозы в Шымкенте и ЮКО обещают синоптики 13 июля

Оперативная служба по ЧС ЮКО распространила штормовое предупреждение. Сутки 13 июля местами по области ожидаются гроза, пыльная буря, усиление северо-западного ветра до 15-20, днем порывы до 23 м/с.

В Шымкенте днем 13 июля ожидается гроза и усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет в пределах 30 градусов выше ноля, что на десять градусов меньше, чем в минувшие праздничные выходные.

В целом по стране температура воздуха понижается. На территорию Казахстана продолжает поступать прохладный и влажный воздух с побережья арктических морей. Поэтому в большинстве областей республики в прошедшие сутки местами прошли грозовые кратковременные дожди, и температура воздуха стала на 2-5ºС ниже климатической нормы.

Лишь на юго-востоке и востоке республики она была выше нормы, но уже без 40-градусной жары.

В предстоящие трое суток на территорию республики продолжат поступать воздушные массы с севера, в связи с чем на большей части Казахстана ожидаются дожди, грозы, местами град, сильный порывистый ветер и температура воздуха ниже нормы на 3-5ºС, сообщает РГП Казгидромет.