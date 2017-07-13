Как Тулешов уклонялся от уплаты налогов, рассказал прокурор в ЮКО

Прокурор рассказал о том, как Тохтар Тулешов уклонялся от уплаты налогов. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Сегодня в Шымкенте в Енбекшинском районном суде озвучили обвинение экс-олигарху Тохтару Тулешову.

Его будут судить по шести статьям Уголовного кодекса. Экс пивного короля обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере, в заполнении несоответствующих данных в декларации о доходах, в даче взятки, причем все эти преступления, по версии следствия, совершались неоднократно.

История с неуплатой налогов началась еще в 2008 году. Тогда единственный учредитель завода «Шымкентпиво» Тохтар Тулешов взял из кассы этого самого завода четыре миллиарда 328 тысяч тенге.

Как считает следствие, деньги ему понадобились, так как его не устраивало материальное положение. Правда, за три года деньги не вернул. «Тулешов осознавал, что при изъятии из кассы товарищества значительной суммы денег у ТОО «Шымкентпиво» образуется большой финансовый дефицит, что, соответственно, влечет неисполнение принятых налоговых обязательств. Тогда по истечении срока сдачи налоговой отчетности у Тулешова возник злой умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в особо крупном размере», — зачитал обвинительное заключение прокурор Жасулан Адилбайулы.

В итоге не без помощи главного бухгалтера предприятия и других руководителей разрабатывается целая схема, по которой на заводе уходили от уплаты налогов. К примеру, сумма неуплаченных налогов с 2011 по 2015 год составила один миллиард 271 миллион 793 тысячи тенге.

Кроме того, на предприятии скрывали от налоговых органов реальный объем производимой продукции.

Так, по данным финансовых отчетов, в указанный период на заводе произвели один миллион 65 тысяч литров пива, которое скрыли от государства. В итоге ущерб нанесен на сумму 153 миллиона 830 тысяч тенге. По данным следствия, не шли выплаты с акцизов, уплата НДС, корпоративного налога. В общей сложности речь идет о более чем 66 миллионах тенге неуплаченных в бюджет.

На скамье подсудимых и бывшие коллеги, и экс-сотрудники налоговых органов. Их «пивной король» через своих подчиненных периодически поощрял. Речь идет о взятках в размере от 1 000 долларов до пяти миллионов тенге.

К слову, сразу после начала судебного заседания о желании заключить процессуальное соглашение заявили сразу три подсудимых. Среди них бывший налоговик Мадияр Мусаев и две подчиненные Тулешова — Альга Аллакулиева и Светлана Луких. К слову, все они раскаялись, признали вину по всем предъявляемым им обвинениям, сотрудничали со следствием во время досудебного расследования.