Казахстанцев отказались заселять в отель Анталии из-за банкротства туроператора

24 казахстанских туриста по прибытии в Турцию узнали, что их места в отеле Sueno Belek, где они должны были жить, не проплачены, а туроператор, который отвечал за их заселение, обанкротился несколько часов назад, сообщает informburo.kz.

«Туроператор Elite Class, ставший банкротом, объяснил случившееся тем, что его подвела казахстанская компания-партнёр, которая не произвела оплату. Наши туристы рассказали, что представители Elite Class встретили их сегодня в аэропорту, привезли в отель, сказали, чтобы они пообедали. И исчезли. В настоящее время мы не можем дозвониться до них», – рассказал консул Казахстана в Анталии Бауыржан Абдрахманов.

По его словам, сейчас казахстанские граждане сидят в лобби отеля. Вместе с ними здесь находятся сотрудники консульства, которые уже практически нашли выход из положения.

«В этой трудной ситуации мы обратились к туроператору Jazz Trаvel, с которым очень тесно сотрудничаем. И договорились, что они примут наших туристов и расселят их. Они проплатили 32 865 долларов за проживание наших граждан в этом отеле. Сейчас наши туристы уже расселяются», – сообщил консул.

Вместе с тем он обеспокоен, что завтра «последует цепная реакция, когда могут приехать другие казахстанцы и произойдёт аналогичная ситуация».

«Чтобы избежать недоразумений, казахстанские граждане, собирающиеся в Турцию, должны заранее прозвонить отели и проверить, произведена ли оплата. Именно оплата, а не бронь. Некоторые делают ошибку, интересуясь наличием брони. Это неправильно. Узнавать надо именно про оплату», – подчеркнул Абдрахманов.

Похожий скандал произошёл два года назад, когда больше тысячи казахстанцев застряли в Турции после внезапного закрытия Travelsystem. Туроператор завершил свою деятельность и оставил неоплаченными отели и билеты домой казахстанцев в Анталье. Туристов выселяли из отеля, так как проживание было частично либо полностью не оплачено.