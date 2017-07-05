Казахстанцы стали чаще жаловаться на качество медицинских услуг

В 2016 году была отмечена тенденция роста числа обращений в Министерство здравоохранения и территориальные департаменты комитетов по контролю качества в сфере медуслуг, сообщил Министр здравоохранения Елжан Биртанов на заседании Правительства, передает informburo.kz.

За 2016 год количество обращений выросло на 25%. В среднем на блог и сайт Министерства поступает около 80 обращений в день.

«Мы проанализировали структуру обращений. Сегодня наиболее частые причины для жалоб – проблемы с организацией медпомощи и низкое качество медуслуг. Вторая причина – это проблемы с лекарственным обеспечением. И третье – это вопросы квалификации и коммуникации с медработниками. Поэтому основные мероприятия, прежде всего, направлены на то, чтобы проблемы решать на месте. Во всех медорганизациях создаются службы внутреннего аудита и call-центры», – рассказал министр.

Для решения проблемы организации медпомощи, по словам Биртанова, осуществляется проект «Поликлиника без очередей». Пациенты смогут заранее через интернет или call-центр записаться на приём к врачу.

«По повышению качества основным направлением является реализация международных подходов в лечении, то есть меняются протоколы и стандарты лечения на основе международных рекомендаций. При Минздраве создана объединённая комиссия по качеству медуслуг с участием всех профобъединений, которые сегодня утверждают и внедряют эти протоколы», – сообщил Министр.

Он напомнил, что раз в три года проводится обязательная оценка знаний медработников. Также внедрена независимая оценка после окончания резидентуры. Планируется внедрение независимой оценки при выпуске и во время учёбы в медузах. С этого года вступают в силу обновлённые стандарты аккредитации больничных организаций.

«Для решения проблем лекарственного обеспечения реализуется проект совершенствования лекарственной политики. Оно включает в себя централизацию закупа лекарственных препаратов, в первую очередь, на уровне амбулаторного обеспечения и регулирования цен на государственную и розничную торговлю», – сообщил Биртанов.

По словам главы ведомства, в учебные программы вузов включаются коммуникативные навыки. Планируется переход к лицензированию врачей и их сертификации со стороны профмедассоциаций, усиление контроля за успеваемостью и повышение оплаты труда через совершенствование менеджмента.

«Обратная связь будет осуществляться через платформу интероперабильности и личный кабинет каждого пациента, которые позволят гражданам оценивать лечение, отслеживать индикаторы лечения и участвовать таким образом в онлайн-оценке качества. Вышеуказанные системные меры позволят улучшать качество медуслуг и соответствовать ожиданиям граждан», – заключил Министр.

Пациенты из Уральска рассказали, что из-за ошибок местных врачей ездят перепроверять свои диагнозы в клиники Самары. У больного пневмонией местные медики диагностировали онкозаболевание.