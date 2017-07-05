Киностудии Южного Казахстана снимают киносериал «Тайны древнего жетыгена»

В конце года в Шымкенте состоится презентация 13-серийного фильма «Тайны древнего жетыгена» и анимационных фильмов «Кажымукан», «Оборона Отырара» и «Священный Казыгурт». Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил директор киностудии «Оңтүстікфильм» Батырхан Дауренбеков.

Съемками данных произведений занимаются известные в нашей стране киностудии «Сақ» и «Оңтүстікфильм».

Кинематографисты поделились подробностями создания картин, которые снимаются при поддержке акимата Южно-Казахстанской области в рамках программы Главы государства «Курс на будущее: духовное возрождение».

«Автор этих картин – аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев. В начале года, после того как Жансеит Кансеитович принял нас у себя, глава региона дал поручение снять кино и анимационные фильмы, которые будут способствовать развитию внутреннего туризма. Затем он выделил значительные средства для их реализации. В настоящее время, мы занимаемся съемками 13-серийного фильма «Тайны древнего жетыгена». К съемкам данной картины привлечено около 30 актеров, мы продолжаем системную работу по созданию качественного фильма»,- сказал Батырхан Калдарбекович.

История кинопроекта «Тайны древнего жетыгена» очень интересная и познавательная.

Сюжет киносериала разворачивается на перевале Казыгурт. Экскаваторщик, который занимается ремонтом дорог на этом перевале случайно находит под землей гниющий мешок, внутри которого лежит казахский древний музыкальный инструмент жетыген. На оборотной стороне инструмента, в котором отсутствуют струны и асыки, видны следы старых записей, написанные тюркским алфавитом.

Главные герои фильма – девушка Самал, ее парень Нуржан и археолог Жандос пытаются раскрыть тайны стихотворения, которое написано казахской письменностью на основе арабского алфавита.

«Съемки кино проходят в таких исторических и богатых красивой природой местах, как Туркестан, Арыстанбаб, Отырар, Сайрам, Сауран, Аксу-Джабаглы, горы Казыгурт, Угам. Для киносериала «Тайны древнего жетыгена» выделено 70 млн. тенге, на каждую серию выделено по 6 млн.тенге»,- сказал главный режиссер кино Нуриддин Паттеев.

Пресс-служба акима ЮКО