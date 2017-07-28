Мастер-класс от белорусских врачей прошел в клинике флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша

В клинике флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша в Шымкенте прошел мастер-класс белорусских врачей. К нам в город они в очередной раз приехали для обмена опытом.

Обменяться опытом и рассказать о новых разработках в лечении вен. В Шымкент в очередной раз приехали ведущие врачи из Беларуси. В клинике флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша проходит мастер-класс от признанных за рубежом врачей — Ольги Поздняковой и Павла Гаврина. Приглашенные флебологи отмечают, что новейшее оборудование соответствует международному стандарту.

«Так как в разных клиниках, разные методики обучения, так и в разных странах конечно совсем по разному обучают врачей. Поэтому и существуют такие мастер-классы для обмена опытом. Я, конечно, в других медицинских учреждениях не был, но такого оборудования как здесь кажется, нигде нет» — рассказал врач-флеболог из Белоруссии, Павел Гаврин.

«Здесь очень хорошие специалисты, много есть чего посмотреть, чему поучиться. Новейшее оборудование стоит, врачи давно на нем работают. Всегда есть что то новое, наука не стоит на месте, поэтому развиваться нужно всегда», — комментирует врач-флеболог Ольга Позднякова.

Медицина не стоит на месте, поэтому встречи такого формата набирают большую популярность. Новейшие разработки в области флебологии привлекают на такие мастер классы и врачей из Алматы.

Ерик Бурумкулов, флеболог из г. Алматы: «Я, честно говоря, очень рад, что в Шымкенте появилась такая клиника европейского уровня. Первые лазеры были завезены в Алматы и Астану, а сейчас и в Шымкенте, лечат больных на достойном уровне»

Скоро в клинику приедет врач из Латвии, а затем и наши врачи отправятся обмениваться опытом в Беларусь и Прибалтику. Клиника Мауриньша в Шымкенте — единственное медицинское учреждение в республике, которое оказывает помощь в лечении варикозной болезни на международном уровне.

Лазерные операции позволяют пациенту уже через 30 минут вернуться в привычный ритм и навсегда забыть о болезни. Важно, что в клинике заботятся о пациентах не только во время операции, но и в реабилитационный период.

Белорусские специалисты пробудут в Шымкенте до 29 июля включительно. Все вопросы можно уточнить по адресу: Шымкент, улица Уалиханова, 200/12.

Лицензия №0110793 ДХ выдана 21.12.16 года Управлением здравоохранения ЮКО.

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