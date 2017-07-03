Модернизация трех пунктов пропуска на казахстанско-узбекистанской границе начнутся в ближайшее время

В Шымкенте прошла двухсторонняя встреча представителей таможенных служб нашей страны и Узбeкистана. На встрече обсуждались вопросы открытия таможенных постов «Целинный РК — Малик РУз», «Сырдарья РК — Малик РУз», а так же вопросы ускорения процесса оформления товаров и транспортных средств, пересекающих границу через таможенные посты «Конысбаева — Яллама» и «Капланбек — Навои».

Прошедшие переговоры помогут государственным таможням почти в два раза увеличить пропускную способность грузов и граждан пересекающих границу между нашими государствами.

На сегодняшний день казахстанско-узбекистанскую границу пересекает до 500 автомашин и 20 тысяч человек ежесуточно. Но у наших границ есть потенциал увеличить оборот почти в два раза. Механизмы его достижения и стали главной темой межгосударственных переговоров.

Как договорились стороны, все транспортные потоки будут распределены по периметру границы, а между государствами станет больше таможенных пунктов, работающих в круглосуточном режиме.

Сейтжан Ештаев, руководитель управления таможенного контроля ДГД ЮКО: «На сегодняшний день нами определены три приоритетных пункта пропуска это «Капланбек», «Конысбаева» и «Жибек жолы», в настоящий момент, уже подготовлены рабочие проекты, рассмотрены финансовые средства, и мы планируем начать. В конце этого года — в начале следующего начнутся ремонтные работы».

Новый импульс таможенные отношения между нашими государствами получили после встречи президентов Казахстана и Узбекистана в марте этого года. Это сразу сказалось и на товарообороте между республиками. За первое полугодие он вырос на 40% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом вырос как экспорт, так и импорт товаров. Готовы развивать с нами отношения таможенники Узбекистана и в дальнейшем.

Шухрат Хайруллаев, начальник УГТК по Сырдарьинской области РУ: «Давно назрел момент в решении этого вопроса. На сегодня, я думаю, готовность с обеих сторон есть, если мы только обозначим практические направления в нашем взаимодействии. И мы можем приступить к решению тех задач, которые перед нами поставили главы наших государств. Огромное спасибо за тёплую встречу».

Пока же в одностороннем порядке южноказахстанские таможенники пообещали ускорить процедуру растаможивания товаров на границе. Пересечь казахстанскую границу в ближайшее время можно будет за 25 минут. Сократить сроки удастся за счёт внедрения новейших технологий контроля за перемещаемыми товарами от радиационного исследования до сканирования веса и габаритов груза.

Данияр Худайбергенов