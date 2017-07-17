Внеплановый визит, внеплановая проверка – это то, чего очень боятся большие и маленькие начальники. Их можно понять, от итогов подобных проверок напрямую зависит их дальнейшая судьба. Как говорится, тут «или пан, или пропал».

Узнав о предстоящем рабочем визите вышестоящего руководства, местные начальники уточняют у кураторов его цель, отрабатывают маршрут и «объект», готовят людей – внешний вид персонала, проговаривают с ними варианты ответов на возможные вопросы. В итоге пред взором визитеров встает «картина маслом» – производство работает, шестеренки крутятся, плитка выпускается, коровы доятся, овцы пасутся, зерновые растут-колосятся, дороги асфальтируются, народ доволен всем и готов к новым трудовым свершениям. Ответственные за прием с облегчением вытирают пот со лба. «Фу, кажись, на этот раз пронесло, проверяющие остались довольны, обошлось без ЧП…» И так до следующего визита…

В начале июля аким Южно-Казахстанской области с рабочей поездкой побывал в Мактааральском районе. И вдруг решил вне плана посетить автовокзал «Атакент» в райцентре – городе Жетысае. Увиденное, мягко говоря, его не обрадовало. По словам Жансеита Туймебаева на автовокзале, имеющем транспортное значение для области, не созданы условия для пассажиров и он не соответствует необходимым требованиям, в первую очередь – санитарным.

Там же, на автовокзале, аким пообщался с жителями района, выслушал их просьбы по работе коммунальной службы города. Не остался без внимания рынок, расположенный по соседству с автовокзалом. Там тоже очевидны недостатки – царит беспорядочная торговля. Жансеит Туймебаев определил срок для устранения безобразия – месяц! В течение тридцати календарных дней владелец автовокзала и рынка должен навести порядок, вычистить-выбелить их, главное – привести их в полное соответствие с санитарными нормами. Координировать эту работу должен аким Мактааральского района.

Напомню, Жансеит Туймебаев в недавнем прошлом работал Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Турецкой Республике и в Албании по совместительству. Ровно шесть лет. То есть мир повидал, цивилизацию. Поэтому с полным правом он сказал всем присутствующим: «В каждой стране, в каждой области аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзал считаются главными вратами той местности. Поэтому чистоту и благоустройство необходимо начать именно с этих мест. В связи с этим, поручаю за короткое время привести в порядок автовокзал, отремонтировать дорогу и состояние рынка в соответствие с санитарными требованиями». Но и на этом визит в Жетысай не завершился.

Также вне плана аким области объездил многоэтажные жилые дома, расположенные на улице Т. Жургенова, поговорил с жильцами. Все эти дома были построены еще в советское время, точнее – в 1978 году. Сегодня в них полностью отсутствует, не работает система канализации. Туалеты расположены на улице, то есть и малую, и большую нужду жители жетысайских «небоскребов» вынуждены справлять за пределами своих квартир, соответственно – в любое время суток. Благо, у нас этот общественный «объект» можно найти с закрытыми глазами, исключительно по запаху…

Помню, как полгода назад, в конце января 2017 года, СМИ сообщали о помпезном открытии в Жетысае общественного туалета, построенного для жителей ближайших многоэтажных домов. Тогда на торжественную церемонию открытия общественного туалета специально приезжал аким города Байдуалы Базарбаев. Отгадайте, сколько средств было потрачено на строительство того туалета? Вы не поверите, 3 140 000 тенге. Согласитесь, ну очень солидная сумма…

Всего же в городе Жетысае насчитывается 171 многоэтажный жилой дом. И в каждом из них отсутствует система канализации, об этом сообщила пресс-служба акима области. И только теперь, после обнаружения этого факта акимом области, в этих многоэтажных жилых домах начались работы по проведению системы канализации.

Вы думаете, об отсутствии «удобств» никто до этого не знал? Конечно же, знали. Почти сорок лет. Но вот пришел человек, для которого увиденное – из разряда вопиющих фактов, настоящая дикость. Потому что он точно знает, что должно быть иначе, цивилизованно.

Промежуточный итог визита – Жансеит Туймебаев поручил акиму района принять в экстренном порядке меры чрезвычайного положения. Более того, глава области поручил акиму района найти тех граждан, которые занимались бесцельной растратой средств, предназначенных для проведения системы канализации и применить по отношению к ним соответствующие меры.

Что тут можно добавить? Только то, что наконец-то по-настоящему повезло многострадальным жителям этих домов. У них начнется совершенно новый период жизни. Завершить строительные работы и ввести их в эксплуатацию запланировано до конца года. В добавок к этому, в Жетысае территории, прилегающие к жилым многоэтажкам, благоустроят, на них будут сооружены игровые площадки…

А вот жители улицы Бостандыкская в Сарыагаше мечтают, чтобы по их улице проехал даже не аким области, а сам Нурсултан Назарбаев. Говорят, к его приезду дороги ремонтируют идеально. А по их дороге сегодня не сможет проехать не только кортеж Президента, но и грузовые машины. Во время осадков на их улице можно забуксовать даже пешком. Жильцы рассказывают, как не раз обращались в местный акимат. С прошлого года пошли отписки, мол, когда деньги будут, мы вам построим дорогу, а пока средств нет! Они очень надеются, что однажды аким Жансеит Туймебаев возьмет да и свернет на внеплановую проверку на улицу Бостандыкскую. А, возможно, рядом с ним будет сам президент страны. Ох, и любят у нас фантазировать…

Фарида ШАРАФУТДИНОВА