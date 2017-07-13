Обидчиков подростка, который заступился за малышей, не наказали… Шымкент обсуждает приговор пятерым подросткам, которые избили сверстника кастетом. Пострадавший уже полгода не выходит из больниц, а его обидчиков сегодня выпустили из зала суда, передает КТК.

Жанар Кендырбаева, мать пострадавшего: «Это разве справедливое решение? Они ушли домой, а как же мой сын? Он постоянно жалуется на головные боли, он только вчера опять вышел из больницы, и скоро на операцию. Мне уже не на что его лечить. А родные подсудимых смеются надо мной, что я ничего не добьюсь. Конечно, я буду подавать апелляцию».

15-летнему Багдаулету предстоит еще оперировать сломанный нос. В декабре прошлого года старшеклассники пришли к нему домой, чтобы отомстить: мальчик заступился за младших, с которыми подростки конфликтовали. После жестокого избиения кастетом и ногами, у Багдаулета диагностировали перелом черепа и ушиб головного мозга. Сами подсудимые прощения просить не стали, и вину не признали.

Гульнур Саттарова, судья: «Пятеро несовершеннолетних признаны виновными по статье «Хулиганство». Один из них также по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Все осуждены к 2 годам ограничения свободы, но освобождены от наказания в связи с амнистией».