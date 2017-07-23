Переносить День знаний из-за Курбан-айта не планируется — МОН РК

Ответственный секретарь Министерства образования и науки РК Арын Орсариев заявил о том, что в Министерстве пока не планируют перенос Дня знаний в школах в связи с праздником Курбан-айт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Данный вопрос несколько раз рассматривался, и пока Министерство образования никаких подобного рода инициатив не планирует. Если акимат Астаны будет принимать соответствующее решение, акимат Астаны об этом уведомит», — сказал Арын Орсариев на брифинге в СЦК.

Напомним, в этом году первый день праздника Курбан-айт в 2017 году выпадает на 1 сентября. В первый день осени казахстанцы будут праздновать начало мусульманского праздника Курбан-айт. 2 и 3 сентября последуют два обычных выходных дня — суббота и воскресенье.

1 сентября в Казахстане также традиционно празднуется День знаний, не являющийся официальным выходным.