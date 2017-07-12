Почему повышаются цены на сезонные продукты?

Цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане по состоянию на конец июня к началу года увеличились на 7%, что почти в два раза превышает уровень инфляции, сообщает sputniknews.kz со ссылкой на министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова.

«Основной причиной, повлиявшей на рост цен в июне, является дороговизна нового урожая и сезонность, выраженная в естественном сокращении запасов во втором квартале каждого года. Анализ последних пяти лет показывает, что сезонному росту цен подвержены четыре товара: лук репчатый, картофель, морковь и капуста. Но повышение цен этого года выше среднего повышения за аналогичный период последних пяти лет», — сказал Тимур Сулейменов на заседании правительства.

Министр информировал, что с начала года наблюдается рост цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров: на лук репчатый — на 81,1%, картофель — на 74,9%, капусту — на 61,2%, морковь — на 38,1%, говядину — на 10,7%.

По его словам, этому поспособствовал ряд причин, в том числе рост цен на бензин, дизельное топливо, коммунальных тарифов — по газоснабжению, отоплению и электроэнергии.

Он проинформировал, что в целом работа госорганов настроена на принятие оперативных мер для удержания инфляции в заданном коридоре на 2017 год.