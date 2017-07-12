Почему повышаются цены на сезонные продукты?

2
149
Министр экономики РК

Цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане по состоянию на конец июня к началу года увеличились на 7%, что почти в два раза превышает уровень инфляции, сообщает sputniknews.kz со ссылкой на министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова.

«Основной причиной, повлиявшей на рост цен в июне, является дороговизна нового урожая и сезонность, выраженная в естественном сокращении запасов во втором квартале каждого года. Анализ последних пяти лет показывает, что сезонному росту цен подвержены четыре товара: лук репчатый, картофель, морковь и капуста. Но повышение цен этого года выше среднего повышения за аналогичный период последних пяти лет», — сказал Тимур Сулейменов на заседании правительства.

Министр информировал, что с начала года наблюдается рост цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров: на лук репчатый — на 81,1%, картофель — на 74,9%, капусту — на 61,2%, морковь — на 38,1%, говядину — на 10,7%.

По его словам, этому поспособствовал ряд причин, в том числе рост цен на бензин, дизельное топливо, коммунальных тарифов — по газоснабжению, отоплению и электроэнергии.

Он проинформировал, что в целом работа госорганов настроена на принятие оперативных мер для удержания инфляции в заданном коридоре на 2017 год.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

2 Комментариев Включено "Почему повышаются цены на сезонные продукты?"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
созакский

Это всё пустословие, не имеющее ничего общего с реальностью. Просто барыги и спекулянты, решили поживиться за счёт народа. Население безмолвствует. Значит всё всех устраивает.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
13 минут 38 секунд назад
наблюдающий
Тимур Сулейменов многое не договаривает… наблюдая публикации в СМИ складывается впечатление совсем другого характера… как по взмаху руки во многих городах РК стали исчезать СтабФонды по продуктам, убрав конкурента с рынка продовольствия мгновенно стали расти цены на картофель, лук, морковь и капусту… Связывают это с ростом тарифов ЖКХ, ГСМ и монополистов… А почему так??? Почему как поднимут пенсии сразу растут цены на все???!!!!! То сначало монополисты поднимут тарифы на ЖКХ а затем продукты и все остальное, то наоборот… Причина тут одна: ЖАДНОСТЬ И АЛЧНОСТЬ, БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЕЗНАКАЗАННОСТЬ!!!!! Народ и пенсионеры и инвалиды как быдло… Зачем поднимают зарплаты депутаты и министры?????… Показать весь текст »
Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 минута 54 секунд назад
wpDiscuz