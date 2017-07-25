Почему в ЮКО мало туристов, рассуждали чиновники с молодежью

В Шымкенте прошла очередная встреча молодежная встреча проекта U:Project. На этот раз на повестке дня тема важная для региона «Развитие туризма в ЮКО».

Обсудить проблемы, достижения и попытаться помочь предлагает неравнодушная молодежь Шымкента. По мнению активистов, многие чиновники попросту не хотят воспринимать молодых ребят. Активисты провели свой общественный опрос на тему «Развит ли туризм в Шымкенте», где стороны разделились на «Да» и «Нет».

Предложить свои идеи, получить ответы на интересующие вопросы пригласили сотрудников прокуратуры, власти города и руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.

В свою очередь высказались и прокуроры региона, которые рассказали что надзорный орган также следит за развитием и принимает в нем непосредственное участие. Как оказалось, прокуроры, каждые выходные, в свободное время, организовывают турпоходы на велосипедах на дальние расстояния.

«Отрадно, что молодежь интересуется всеми этими вопросами. На этой встрече специфика какая? — перед молодежью отвечаем мы: и прокуроры, и чиновники города, и области в целом — здесь мы все равны. Я рад, что ребята, несмотря на трудности, все же не отстают от своих целей и идут дальше. Они зовут нас, а мы знаем, что эти ребята несут положительное, они протягивают руку, пусть это и не такая сильная помощь, но они есть, они с нами и они просят дать им возможность помогать, а кто они? — они наше будущее! Я часто выезжаю на своем велосипеде в парки и вижу там молодежь, её много, и ей просто нечем заняться. Наша велокоманда уже набрала около пятисот человек и среди них те, кто увидев нас, берут пример и это меня радует. Туризм в нашем регионе и стране будет развит на все сто процентов тогда, когда и простой житель будет неравнодушен к его развитию. Конечно, и сейчас есть над чем работать, но мы думаем, что все не так плохо и будет еще лучше», — сказал первый заместитель прокурора ЮКО Кали Маматаев.

Шуддин Саидов