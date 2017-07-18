Полицейские Шымкента задержали 28-летнего грабителя

23 июня 2017 года в дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкент, поступило сообщение о том, что около 07:30 часов утра с травмой легкой степени в городскую больницу №2 поступила местная жительница, 1974 г.р.

Прибывшим на место, сотрудникам полиции с заявлением обратилась женщина 1974 г.р. о том, что получила деньги с одного из банков г. Шымкента в сумме 300 тысяч тенге, спустя некоторое время на нее напал неизвестный мужчина и силой отобрал 300 тысяча тенге и сотовый телефон марки «Самсунг», после чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП, возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкент задержан местный житель 1989 г.р.

Подозреваемый арестован. Вещественное доказательство изъято. Проводится досудебное расследование.

Полицейские г. Шымкент рекомендуют жителям города быть внимательными и бдительными на улицах и в общественных местах при общении с незнакомыми лицами. Если же Вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102».

Пресс служба ДВД ЮКО