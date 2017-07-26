Шымкентцы получают «космические» счета за воду. В редакции Otyrar.KZ не смолкают звонки с возмущениями по поводу высокого тарифа. Корреспонденты выяснили, что большинство горожан не знает об очередном повышении тарифа на живительную влагу, текущую из наших водопроводных кранов.

За разъяснением редакция обратилась в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». Публикуем ответ начальника службы по работе с населением Орынбека Алимкулова по изменениям тарифов в Шымкенте:

«ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» процедуру изменения тарифа на предоставляемые услуги водоснабжения и водоотведения проводит в строгом соответствии с требованиями Закона РК от 9 июля 1998 года № 272 «О естественных монополиях и регулируемых рынках». Повышение тарифа связано с привлечением займа Европейского банка для модернизации системы водоотведения города Шымкента, с авариями на коллекторах, удешевлением курса национальной валюты, а также снижением объемов регулируемых услуг по крупным промышленным предприятиям.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЮКО (далее – департамент) 01.04.2016 года и 01.06.2016 года, дважды были проведены публичные слушания по рассмотрению проектов тарифов.

В публичных слушаниях по рассмотрению проекта тарифов ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», участвовали потребители, представители общественных организаций, госорганов и политических партий, представители домовых и уличных комитетов, депутаты ЮКО и Шымкентского гормаслихатов и СМИ, которые одобрили уровни тарифов, признали их необходимыми в целях предоставления качественных и полноценных услуг водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, департаментом, также дважды были проведены Экспертные Советы и заседания, на которых единогласно поддержаны уровни рассчитанных тарифов.

В результате проведенных процедур, принят приказ департамента № 179-ОД от 16 июня 2016 года «Об утверждении предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги подачи воды по распределительным сетям и отводу сточных вод на 2016-2021 годы ТОО «Водные-ресурсы Маркетинг» с введением с 01.07.2016 года.

В соответствии с вышеуказанным приказом введены в действие утвержденные тарифы с 01.07.2017 года по 01.07.2018 года с повышением на 13,3 %. Расчеты новых тарифов опубликованных в газете «Оңтүстік Қазақстан» № 8/3 от 23.05.2017 года.

Начисление за предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению в квитанции Единого платежного документа указано: за потребление в кубах по тарифу предыдущего месяца и тарифу текущего месяца согласно графику снятия показаний приборов учета.

За разъяснением можно обратиться в службу по работе с населением по телефону 32-12-47 соединить (225, 226) или 32-11-80».