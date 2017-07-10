Суд по обвинению Тохтара Тулешова перенесен из-за отсутствия участников процесса

Судья Енбекшинского суда Мырзалы Жорабаев, председательствующий по делу, отложил начало главного судебного разбирательства из-за того, что у двоих из подсудимых не явились адвокаты. Когда будет назначено разбирательство, пока неизвестно.

«Обвинение должно быть оглашено в присутствии защиты. Поэтому, сегодня, начать главное судебное разбирательство невозможно. Мы не имеем право нарушать право уголовно-процессуального законодательства, а также требование Конституции Республики Казахстан», — сказал судья Жорабаев.

Адвокат Тохтара Тулешова Мархаба Жакупова высказала мнение, что обвинения в нарушении бухгалтерского учета или другой финансовой отчетности должны предъявляться соответствующим работникам, но никак не владельцу предприятия. Также она считает что Тохтар Тулешов не мог давать взятки налоговикам.

«Директор завода не может налоговому инспектору носить взятки. Это понятно. Его же работники, как в первом суде, так и сейчас, являются основными свидетелями. Они дают показание против своего директора. Хотя, налоговой стороной должен заниматься бухгалтер. О том, что кто-то из них вовремя не выставил декларацию или снизил. Не дело учредителя заниматься налоговой отчетностью», — сказала адвокат Жакупова.

Второй суд по обвинению Тохтара Тулешова, в основном, идет по «экономическим» статьям Уголовного кодекса. Ему предъявляют обвинение в уклонении от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организации, нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, дачу взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере.

Кроме Тохтара Тулешова обвинения предъявлены еще 8 лицам — работникам Шымкентского пивзавода и сотрудникам налоговых органов. Однако, они находятся под залогом или подпиской и в суд являются без охраны.

Тохтара Тулешова доставляют в суд под конвоем. В суде он помещается в специальный кабинет подсудимых.

Данил Шемратов